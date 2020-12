Praca na produkcji bukietów- praca od zaraz w Holandii! Obecnie poszukujemy osób do pracy na produkcji w Holandii. Nie wymagamy doświadczenia ani znajomości języka obcego! Szukamy osób zmotywowanych do pracy, gotowych do pracy w systemie. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta zadzwoń do nas! Tel:+48 570 901 41

Dodano 2020-12-09

Dodano 2020-12-09 69 wyświetleń

69 wyświetleń Usuń

Edytuj

Drukuj ulotkę

Kontakt