Poszukiwani pracownicy produkcyjni Agencja pracy Morego poszukuje dla swojego zagranicznego kontrahenta pracowników na stanowiska: Pakowacz produktów spożywczych, do wieszania kur, do pracy przy kwiatach oraz do sprzątania pokoi hotelowych. Zadzwoń by dowiedzieć się więcej +48 500 017 878

Dodano 2020-09-29

Dodano 2020-09-29 31 wyświetleń

31 wyświetleń Usuń

Edytuj

Drukuj ulotkę

Kontakt