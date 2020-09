Poszukiwane panie do sprzątania pokoi hotelowych na terenie Holandii Poszukujemy pań chętnych do pracy przy sprzątaniu pokoi hotelowych, oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę, zakwaterowanie oraz dojazd do pracy, zapraszamy do kontaktu, +48 500 017 878

