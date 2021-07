Posiadacze czworonożnych przyjacieli zapewne nie raz słyszeli o tej groźnej chorobie, która jest potocznie nazywana również psim tyfusem. Jest ona niezwykle niebezpieczna dla naszych zwierząt, ale także dla ludzi. Szacuje się, że zakażenie początkowo wygląda tylko jak zwykłe zatrucie pokarmowe, jednakże nic bardziej mylnego. To śmiertelna jednostka chorobowa, która przede wszystkim dotyka szczeniaków. Jeśli chodzi o parwowirusa B19, który atakuje ludzi, przenosi się on drogą kropelkową. Bardzo ważna jest dezynfekcja pomieszczeń w celu odkażenia miejsca zamieszkania. Szczególnie istotna jest, gdy wiemy, że mieliśmy do czynienia z parwowirusem.

Ozonowanie po parwowirozie Sosnowiec i cały teren Śląska w firmie Kastelnik świadczymy już od 2013 roku. Stosujemy wyłącznie przemysłowe generatory ozonu, które mają moc nawet do 240 g./h. Likwidowanie wirusów w Sosnowcu dzięki dogłębnemu odkażeniu skażonego miejsca ozonem jest bardzo skuteczne. Inaktywacja parwowirusa za pomocą O2 wykonujemy również w takich miastach śląska jak np.: Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Żory, Piekary Śląskie, Świętochłowice.

Kastelnik, specjalistyczna dezynfekcja po chorobach Śląsk:

ozonowanie po parwowirusie w Sosnowcu;

ozonowanie po chorobie zwierząt;

odkażanie pomieszczeń po wirusach województwo śląskie;

dezynfekcja po parwowirusie;

ozonowanie pomieszczeń po wirusach;

odkażanie mieszkania po chorobie Sosnowiec;

ozonowanie po chorobie zwierząt;

ozonowanie po chorobie.

Profesjonalne ozonowanie po parwowirozie w firmie Kastelnik. Działamy również w takich miastach jak: Oświęcim, Myślenice, Chrzanów, Olkusz, Wadowice, Trzebinia, Libiąż, Kalwaria Zebrzydowska, Sucha Beskidzka, Andrychów, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Kluczbork, Głuchołazy, Nysa.

Posiadamy całodobową infolinię. Bezpłatna wycena ozonowania mieszkania, firmy.

Zapraszamy do kontaktu z firmą Kastelnik - ozonowanie pomieszczeń i usuwanie wirusów.

Tel. +48 735 960 510