Firma MJ CARE zatrudni opiekunki/ opiekunów osób starszych do pracy na terenie Niemiec. Do wyboru szeroki wachlarz ofert- codziennie aktualizacja. Zatrudniamy na umowę zlecenie, zarobki do 1700 EURO netto/miesiąc, A1/karta Ekuz. Tel. 733505512;733611512

Cena: 1700 zł