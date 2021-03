Monter izolacji termicznej/docieplenia Niemcy Praca na niemieckich warunkach, zjazdy co 2 tygodnie na 3 dni, samochód służbowy, bezpłatne mieszkanie, wynagrodzenie do 13,50 euro brutto za h plus dodatki uzależnione od klasy podatkowej i posiadanych umiejętności. Wyjazd 14.02.2021 zachodnia część DE.

Dodano 2021-03-10

Dodano 2021-03-10 5 wyświetleń

5 wyświetleń Usuń

Edytuj

Drukuj ulotkę

Kontakt