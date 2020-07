Do wynajęcia lokal ok. 70m2 na 1 piętrze budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Blachnickiego. Czynsz netto: 25zł/m2 plus media. Powierzchnia pod biuro, usługi, handel i inne. Przy obiekcie duży i wygodny parking. Lokal dostępny od zaraz, zapraszam.

Cena: 1750 zł