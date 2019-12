Polecamy Ci kursy na:

- wózki widłowe – wszystkie typy (spalinowe, gazowe i elektryczne + wymiana butli LPG).

- podesty nożycowe.

- podesty ruchome koszowe na pojazdach.

- suwnice (zakłady pracy).

- żurawie HDS.

- magazyniera z obsługą wózków widłowych.

Szukasz pracy w Polsce? A może za granicą? Z zaświadczeniem wydanym przez nasz ośrodek to nie problem! Z myślą o Was nasza firma wydaje dokumenty w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę instruktorów i wykładowców, którzy bezstresowo przygotują Cię do egzaminu. U nas zostaniesz profesjonalnie przygotowany do przyszłego zawodu. Naszym obowiązkiem jest wyposażenie Cię w umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych, podestów ruchomych, czy też HDS.

Nasza firma powstała z myślą o Was, dlatego zapisując się na kurs to Ty ustalasz terminy spotkań.Instruktorzy są do Twojej dyspozycji, więc nie musisz się martwić, że godziny szkolenia pokryją się z Twoimi godzinami pracy. To my dostosowujemy się do Ciebie, toteż specjalnie dla Ciebie nasz ośrodek jest otwarty także popołudniami oraz w soboty.

Myślisz, że nie jesteś odpowiednim kandydatem, bo nie pracujesz w żadnej firmie? Jesteś w błędzie! Nasz kurs przygotowany został dla każdego, bez względu na status zawodowy. Jedyne czego wymagamy od Ciebie to ukończone 18 lat, wykształcenie, co najmniej podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie. Nie wiesz, gdzie je zdobyć? Nasz placówka Ci w tym pomoże. Z myślą o Tobie organizujemy tego typu badania w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

Przyjdź już dziś! Czekamy właśnie na Ciebie!

