Kancelaria Prawna poszukuje OSÓB OPERATYWNYCH, poprzez których pragniemy dotrzeć do FRANKOWICZÓW zarówno tych którzy wciąż spłacają swoje KREDYTY we FRANKACH SZWAJCARSKICH, jak i tych którzy już je spłacili.

W Polsce zostało udzielonych ponad 1,5 miliona KREDYTÓW we FRANKU SZWAJCARSKIM! A większość z tych KREDYTÓW posiada klauzule tzw. ABUZYWNE czyli NIEDOZWOLONE, ZAKAZANE, NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PRAWA.



Nasza Kancelaria BEZPŁATNIE ANALIZUJE umowy kredytowe.

Jeżeli w UMOWIE KREDYTOWEJ są ZAPISY NIEDOZWOLONE PRZEZ PRAWO, poinformujemy KREDYTOBIORCĘ-FRANKOWICZA:

- o kwocie nadpłaconych pieniędzy, które bank musi zwrócić KREDYTOBIORCY

- o kwocie o jaką zmniejszy się kapitał kredytu do spłaty (a może zmniejszyć się nawet o około 50 %)

Jeżeli KREDYTOBIORCA zdecyduje się na pomoc naszej KANCELARII, to po podpisaniu stosownych pełnomocnictw zajmiemy się dochodzeniem w/w roszczeń, łącznie z reprezentowaniem KREDYTOBIORCY w sporze przed SĄDEM



Poprzez to ogłoszenie szukamy OSÓB OPERATYWNYCH, potrafiących dotrzeć do KREDYTOBIORCÓW-FRANKOWYCH.

Od kandydatów nie wymagamy ani wykształcenia prawniczego, ani specjalistycznej wiedzy, ani doświadczenia, bo najważniejsze są dla nas dobre chęci, zaangażowanie, uczciwość, oraz odrobina kreatywność.



Osoby zainteresowane PRACĄ i FRANKOWICZÓW zainteresowanych POMOCĄ zapraszamy do kontaktu: 794 404 234