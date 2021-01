Polecamy w naszej ofercie:

Szczególne miejsce w naszej ofercie zajmuje EKOGROSZEK, przeznaczony do spalania w niskoemisyjnych piecach retortowych. Wytwarzany jest on z wysokoenergetycznego węgla o niskiej zawartości siarki (poniżej 0,6%). Najwyższa jakość oferowanego ekogroszku zapewnia długą i bezawaryjną pracę kotłów, spełnienie norm emisji oraz niskie koszty wytwarzania ciepła.

Pellet "Olczyk" - ekologiczne paliwo z drewna wykonane w Tartaku "Olczyk", przeznaczone do wytwarzania ciepła w kotłach dedykowanych do spalania pelletu. Pellet do celów grzewczych może być wykorzystywany w domach jednorodzinnych, hotelach, obiektach przemysłowych, magazynach, obiektach użyteczności publicznej, oraz wszędzie tam gdzie występuje zapotrzebowanie na energię cieplną.

Prowadzimy hurtową oraz detaliczną sprzedaż kruszyw ogrodowych (m.in. kora kamienna Gnejs, grys granitowy, grys marmurowy Biała Marianna), których największą zaletą jest trwałość i odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne takie jak: wiatr, deszcz czy mróz. Dzięki swym cechom przetrwa w niezmienionej formie przez wiele lat. Łączone razem tworzą urozmaicone, unikatowe kompozycje.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów gwarantujemy Państwu całoroczną dostępność naszych produktów, szybką obsługę oraz korzystne warunki zamówienia. Dostawy realizujemy własnymi środkami transportu lub dodatkowo w przypadku węgla workowanego za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, gdzie udzielimy rzetelnych i dokładnych informacji.

Transport (krajowy i międzynarodowy)

Dzięki posiadanemu taborowi samochodowemu, zapleczu technicznemu oraz wykwalifikowanej kadrze możemy realizować zamówienia kierowane przez najbardziej wymagających klientów, zarówno pod względem jakościowym, ilościowym jak również terminowym.

Oferujemy samochody samowyładowcze (o ładowności od 1-27 ton) o pojemności do 42m3, z klapodrzwiami oraz naczepy typu firanka, samochody skrzyniowe, z dźwigiem HDS oraz usługi ładowarką. Naszą ostatnią inwestycją było zakupienie nowoczesnych niemieckich naczep wykonanych ze stopów lżejszych niż tradycyjne (o ponad 1 tonę), co umożliwia załadowanie większej ilości towaru oraz zdecydowanie obniża koszty transportu.

Łączność z wszystkimi pojazdami zapewnia system śledzenia i kontroli pojazdów GPS, przy pomocy którego możemy monitorować parametry trasy oraz pracę naszych kierowców.

Prowadzimy również transport węgla za talony na terenie województwa śląskiego.

O firmie

Firma Gwóźdź jest firmą rodzinną, działającą w przewozie węgla już trzecie pokolenie.

Od 2002 roku firmę prowadzi Robert Gwóźdź, który przez ten czas ciągle podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza asortyment towarów i usług, by w pełni sprostać wysokim wymaganiom, jakie stawia nam rynek oraz odbiorcy. Szczególny nacisk kładziemy na kwestie jakości oferowanego sortymentu, wiedząc z doświadczenia jak ważny jest to czynnik dla żywotności Państwa kotłów.

Ponad to działalność naszą charakteryzuje indywidualne podejście do klienta, szybka realizacja zamówień oraz niskie ceny. Służymy również pomocą w doborze odpowiedniego dla Państwa opału. W ofercie posiadamy szeroki sortyment produktów węglowych, takich jak: kostka, orzech, ekogroszek, groszek i miał. Węgiel przez nas oferowany jest najwyższej jakości, wyłącznie polskiego

pochodzenia, tylko od pewnych i sprawdzonych dostawców.