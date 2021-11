Czyszczenie po pożarze Sosnowiec — profesjonalne mycie spalonych ścian suchym lodem!

Czyszczenie po pożarze Sosnowiec to zadanie dla ekipy Kastelnik. Odbierając zgłoszenia na naszej infolinii interwencyjnej, często mamy do czynienia z przypadkami, w których nasi klienci są bezsilni. Jakie są etapy sprzątania po pożarze? Otóż czyszczenie po pożarze Sosnowiec wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, a także certyfikowanych preparatów chemicznych. Wyłącznie profesjonalne podejście do usuwania konsekwencji wybuchu ognia sprawi, że pozostawimy pomieszczenie po pożarze odpowiednio oczyszczone oraz odkażone. Oferujemy bezpłatną wycenę i całodobowy kontakt telefoniczny. Oferujemy usuwanie szkód po pożarach, które obejmuje:

mycie ścian z sadzy po pożarze;

ozonowanie mieszkania po wybuchu ognia;

dekontaminację domu;

czyszczenie ścian po pożarze w Sosnowcu.

Usuwanie zapachu po pożarze w mieszkania w Sosnowcu

Jeśli byliśmy świadkiem pożaru lub właśnie to przykre zdarzenie nas spotkało, doskonale zdajemy sobie sprawę z uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia skutków wybuchu ognia. Specjalistyczne metody dezodoryzacji, czyli likwidowania nieprzyjemnego fetoru są konieczne do zastosowania w przypadku intensywnego zapachu dymu. Jedną z metod jest zamgławianie pomieszczeń. Dzięki temu zabiegowi nie tylko usuniemy odór, a także zdezynfekujemy pomieszczenie po pożarze. By zapobiec powstaniu ognia, powinniśmy regularnie przeglądać swoje instalacje elektryczne, a także uważać na to, by nie palić świec zapachowych blisko firan, czy zasłon. Kogo obsługujemy?

Klienta indywidualnego;

firmy i zakłady przemysłowe;

wspólnoty mieszkaniowe;

instytucje publiczne.

Czyszczenie ścian po pożarze suchym lodem Sosnowiec

Osad ze ścian, które wyglądają nieestetycznie, a ponadto zgromadzone są na nich toksyczne substancje smoliste, musi zostać jak najszybciej usunięty. To zadanie dla profesjonalnej firmy sprzątającej. Czyszczenie ścian suchym lodem jest dosyć nowym sposobem radzenia sobie ze skutkami rozproszenia ognia. Wiele osób słyszało o suchym lodzie w kontekście przewozu szczepionek, czy też żywności. Jednak o czyszczeniu suchym lodem nadal mało się wspomina. Dzięki zastosowaniu tej metody sadze i substancje smoliste zostają po prostu rozbite. Ponadto nie generują się tutaj odpady wtórne, a sam brud po prostu opada na podłogę. W tym celu stosujemy specjalistyczny sprzęt firmy Cold Jet.

Usuwanie skutków pożarów - zaufaj profesjonalistom Kastelnik

Jeśli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy przy usuwaniu skutków pożarów, należy zwrócić się do profesjonalistów. Dlaczego to tak ważne? Posiadają oni niezbędne szkolenia do pracy, a także atestowaną i nieszkodliwą dla środowiska chemię dezynfekcyjną. Do najczęstszych skutków pożarów należą m.in. osmolone ściany, zniszczone meble oraz konstrukcja budynku. W ramach wykonywanych prac świadczymy m.in.:

Mycie ścian po pożarze Kastelnik — dlaczego my?

Istotnym punktem pracy każdego pracownika firmy Kastelnik jest możliwość niesienia pomocy osobom, które ucierpiały w związku ze wznieceniem ognia. Sprzątanie po pożarze Sosnowiec wykonujemy z należytą dokładnością i w jak najszybszym czasie. O wysokiej jakości naszych usług świadczy nie tylko nowoczesny sprzęt, ale i również wykwalifikowani specjaliści. Czyszczenie po pożarze czy zamgławianie suchą mgłą to nowoczesne formy dezynfekcji, które oferujemy przez 365 dni w roku.

Usuwanie szkód po pożarze świadczymy na terenie całego województwa śląskiego. Sprzątanie po pożarze nie tylko w Sosnowcu, ale również: Dąbrowa Górnicza, Będzin Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec, Korbielów, Pszczyna, Czechowice-Dziedzice, Chorzów, Bytom, Zarze, Gliwice, Katowice, Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Chrzanów, Jaworzno, Tychy, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie i inne miasta.

Skontaktować się można z nami o każdej porze dnia i nocy. Ponadto robimy bezpłatną wycenę już w kilkanaście minut. Zachęcamy do kontaktu, chętnie udzielimy niezbędnych informacji!

Całodobowy telefon kontaktowy do firmy Kastelnik +48 735-960-510