Cieśle szalunkowi i Murarze wyjazdy 13.04 i 19.04 POSZUKUJEMU CIEŚLI SZALUNKOWYCH I MURARZY DO WYJAZDU 13 I 19.04 GWARANTUJEMY SAMOCHÓD FIRMOWY I ZAKWATEROWANIE STAWKA ZA GODZINĘ TO 15,40 EUR BRUTTO ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ 722240044 CODZIENNIE OD PON DO ND OD 8-20

