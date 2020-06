Brukarz / operator koparki-ładowarki - ślaśk Firma poszukuje samodzielnych Brukarzy oraz operatorów koparki-ładowarki. Praca Katowice, Bytom, Piekary, Siem-śląskie, stawka od 16 do 18 zł netto/h (do negocjacji) - dla Brukarzy i od 17 do 20 zł netto/h , - dla Operatorów,. więcej 518200962

