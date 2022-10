Forex - czyli jak handlować walutami w czasie rzeczywistym?

Forex to międzynarodowa giełda walutowa, której dzienne obroty przekraczają 5 bilionów dolarów. Jej uczestnikami są nie tylko instytucje finansowe, czy banki, ale również inwestorzy prywatni. Jak działa forex? Co zrobić, by zacząć zarabiać na handlu walutami? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest i jak działa forex?

We wstępie wspomniano, że forex jest międzynarodową giełdą walutową, której uczestnikami są zarówno drobni inwestorzy, jak i globalne instytucje finansowe. Spotykają się oni na rynku walutowym w celu wymiany jednej waluty na drugą po ustalonym kursie. W związku z tym warto podkreślić, że forex działa przez całą dobę, a wymiana walut jest możliwa od poniedziałku do piątku. Takie rozwiązanie sprawia, że handel walutami odbywa się w czasie rzeczywistym, a kursy wymiany stale ulegają zmianie. Jest to więc raj dla różnego rodzaju spekulantów, którzy zarabiają na dużej zmienności kursowej oraz płynności walut. Handel walutami odbywa się w parach, które są klasyfikowane jako Majors, Minors oraz egzotyczne. Pary Majors to waluty należące do dużych światowych gospodarek, czyli np. EUR/USD. Pary Minors tworzy natomiast jedna waluta z grupy Majors oraz jedna mniej znacząca, np. USD/CAD. W przypadku par egzotycznych mówimy połączeniu Majors z krajami egzotycznymi, czyli np. USD/RON.

Jak inwestować na forex?

O inwestowaniu na forex słyszał z pewnością każdy, ponieważ wiele tego typu reklam jest wyświetlanych w Internecie. Nie każdy jednak wie w jaki sposób zacząć swoją przygodę z rynkiem walutowym. Otóż, wymagane jest otwarcie rachunku inwestycyjnego, co należy zrobić u brokera. Jego wybór jest bardzo istotny, ponieważ uzależnione są od tego nie tylko koszty, ale również komfort inwestowania. Klikając tu znajdziesz dalsze informacje na ten temat. Po wybraniu oraz otwarciu rachunku należy zasilić go odpowiednią kwotą, co pozwala przejść do zawierania pierwszych transakcji na forex. Szczegółowe informacje na temat otwierania pozycji znajdują się w artykule przedstawiającym techniczne aspekty inwestowania na giełdzie walutowej.

Handel na forex a ryzyko

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że inwestowanie na forex wiąże się z ryzykiem. Szczególną ostrożność warto zachować przy korzystaniu z dźwigni finansowej, która umożliwia nie tylko odniesienie spektakularnych zysków, ale również poniesienie błyskawicznych strat. W związku z tym podstawą powinno być zdobycie odpowiedniej wiedzy dotyczącej inwestowania oraz przyjęcie właściwej strategi zakładającej systematyczne i ostrożne pomnażanie kapitału.

Podsumowując należy stwierdzić, że forex to rynek, na którym liczy się przede wszystkim doświadczenie oraz umiejętność analizowania wykresów, czy odpowiednich wskaźników. Giełdy walutowej nie można traktować jako kasyna, ponieważ jest to prosta droga do utraty kapitału.