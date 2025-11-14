Listopad pełen atrakcji! Sprawdź, co dzieje się w regionie od 14 do 20 listopada / fot. Freepik

Listopad wcale nie musi być szary! Od 14 do 20 listopada region rozbłyśnie energią, śmiechem i muzyką. W Katowicach rusza STAND-UP FESTIVAL 2025 z najlepszymi komikami w kraju, nie zabraknie też śmiechu podczas Polskiej Nocy Kabaretowej 2025. Miłośnicy egzotyki powinni zajrzeć na jubileuszowy 30. Exotic Fest, a fanów muzyki i teatru czekają liczne koncerty, spektakle i wydarzenia rodzinne. Sprawdź, gdzie warto się wybrać w ten listopadowy tydzień!

Chorzów

Straszna Domówka w Batorym

Jesteście gotowi na noc z duchami, wampirami i upiorami? Puśćcie wodze fantazji, możecie być kim chcecie! Osoby w najbardziej odjechanych strojach wezmą udział w konkursie z nagrodami! Jak co miesiąc najlepsze stroje będą nagradzane w konkursie. Zabierz przyjaciół i zarezerwuj jeden z dostępnych stołów.

Godz. 20:00, Miejski Dom Kultury Batory

Gliwice

Sobel – Zadzwoń jak skończysz, napisz jak będziesz

Sobel wraca na scenę z nową trasą koncertową promującą album „NAPISZ JAK BĘDZIESZ”. To kontynuacja jego muzycznej podróży, ale w nowym, świeżym wydaniu – bardziej inkluzywnym, lżejszym brzmieniowo, ale nadal głęboko emocjonalnym.

Najnowszy krążek koncepcyjnie opowiada o wachlarzu emocji towarzyszącym nam, gdy czekamy na coś lub na kogoś, na kim nam zależy. Tytułowa fraza jest czymś, z czym każdy może się utożsamić, ponieważ nie ma osoby na świecie, która nie otrzymała lub nie wysłała takiej wiadomości przynajmniej raz w swoim życiu.

To płyta o czekaniu. Na odpowiedź. Na znak. Na kogoś bliskiego.

Każdy numer to inna emocja, każdy koncert – okazja, żeby poczuć, że nie jesteś z tym sam.

Godz. 18:00, PreZero Arena Gliwice

Katowice

Katowice Stand-up Festival 2025

Please, Stand-up prezentuje: Katowice Stand-up Festival™ 2025.

Już 14 listopada w Spodku wystąpi specjalnie dla Was czołówka polskich komików.

Na scenie pojawią się:

Kacper Ruciński

Piotrek Szumowski

Wiolka Walaszczyk

Paweł Chałupka

Adam Van Bendler

Błażej Krajewski

Darek Gadowski

Czarek Sikora

Falcon1

Godz. 19:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Ruda Śląska

Czerwone Gitary 60-lecie Diamentowy Koncert

Czerwone Gitary należą do grona nielicznych zjawisk muzycznych, które stały się klasyką polskiej kultury popularnej. Diamentowy Koncert będzie przypomnieniem największych przebojów ze wszystkich płyt Zespołu. Ta (dwugodzinna) muzyczna wędrówka z niezapomnianymi hitami i nowymi piosenkami Zespołu, będzie gwarancją wspomnień, wzruszeń i zapowiedzią fantastycznej integracji widzów z Zespołem. Kilkudziesięcioletnia, konsekwentna praca Czerwonych Gitar i umiejętności odmłodzonego składu Czerwonych Gitar zostały docenione na Jubileuszowej trasie 55-lecia, która odniosła olbrzymi sukces.

Godz. 18:00, Dom Kultury Bielszowice

Chorzów

Spektakl teatralny „Warjat i zakonnica”

„Warjat i zakonnica” Stanisława Ignacego Witkiewicza to pełna groteski i czarnego humoru opowieść o artyście, który w murach szpitala psychiatrycznego toczy walkę z systemem medycznym, represją społeczną i własnym umysłem. Czy Mieczysław Walpurg jest naprawdę chory, czy raczej jego szaleństwo stanowi jedyny akt buntu wobec świata, który dąży do uniformizacji?

W dusznej atmosferze instytucji, gdzie nauka miesza się z opresją, a wiara z tłumieniem cielesności, rodzi się nieoczekiwana relacja między pacjentem a młodą zakonnicą. To spotkanie prowokuje pytania o granice normy i obłędu, o prawo do wolności i ostateczny koszt konformizmu.

Surrealistyczna inscenizacja balansuje na granicy komedii i dramatu, wykorzystując ekspresjonistyczną scenografię oraz pulsującą dynamikę aktorską, by ukazać świat, w którym kontrola staje się narzędziem zniewolenia, a jedyną ucieczką jest... jeszcze większe szaleństwo.

Czy istnieje granica między normą a obłędem? A może to świat zwariował, nie Walpurg?

Godz. 19:00, Miejski Dom Kultry Batory

Gliwice

Polska Noc Kabaretowa 2025

Przygotujcie się na prawdziwą ucztę humoru, bo na scenie wystąpią giganci polskiej sceny kabaretowej: Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Smile, Igor Kwiatkowski, Kabaret K2, Ewa Błachnio! A całość poprowadzi niepowtarzalny Bartosz Klauzinski.

Ta królewska obsada rozbawi Was do łez! Zakładajcie korony uśmiechu i weźcie udział w największym kabaretowym wydarzeniu roku! Przekonajcie się sami, jak wielką wartość ma uśmiech w Waszym życiu.

Godz. 19:00, PreZero Arena Gliwice

Katowice

Kult - Trasa Pomarańczowa 2025

40 lat na scenie – historia pełna energii i buntu. Katowickie koncerty w ramach Trasy Pomarańczowej stały się już tradycją i jednym z najbardziej oczekiwanych momentów w kalendarzu koncertowym miłośników twórczości Kultu. Co roku tysiące fanów przyjeżdżają do Katowic, aby wziąć udział w koncercie, który łączy kolejne pokolenia entuzjastów muzyki. Wypełniona po brzegi hala Spodek, kultowe miejsce na mapie polskich wydarzeń koncertowych, od lat jest świadkiem tych muzycznych celebracji.

Godz. 19:00, Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek

Zabrze

Koncert Drupi

15 listopada 2025 roku o godzinie 20:00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się jedyny w Polsce koncert Drupiego – legendy włoskiej piosenki i jednego z najpopularniejszych zagranicznych artystów w naszym kraju. To niezwykła okazja, by ponownie usłyszeć na żywo jego największe przeboje i przenieść się w czasie do złotej ery włoskiej muzyki.

Godz. 20:00, Dom Muzyki i Tańca

Bytom

Operetka „Wesoła wdówka”

Operetka Wesoła wdówka Franza Lehara z roku 1905 odniosła ogromny sukces i okrzyknięto ją arcydziełem gatunku. Uznawana jest za najlepszą i najczęściej graną operetkę, przepełnioną samymi szlagierami z największym hitem scen operetkowych – Usta milczą, dusza śpiewa. Wesoła wdówka od lat bawi publiczność śmiałym i dowcipnym librettem oraz porywającą muzyką. Światową sławę zyskała inscenizacja Wesołej wdówki na nowojorskim Brodwayu (1944) w reżyserii samego Jana Kiepury z nim oraz Martą Eggert w rolach głównych.

Zobaczą Państwo pełny spektakl muzyczny z barwnymi kostiumami, dopracowaną choreografią i niebanalną scenografią!

Godz. 18:00, Bytomskie Centrum Kultury

Chorzów

Łona x Konieczny x Krupa

Łona x Konieczny x Krupa to kooperacja szczecińskiego rapera z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą — muzykami ze składu Siema Ziemia.

Ich materiał „TAXI” opowiada o świecie widzianym zza szyby taksówki i jest zapisem transformacji kulturowej ostatnich trzech dekad.

Łona przygląda się społecznym nastrojom z uważnością dokumentalisty; w tekstach sięga po autentyczne historie taksówkarzy, taksówkarek i ich pasażerów. Są tu więc elementy reportażu, jest osobista refleksja o świecie ukryta w taksówkowym uniwersum, jest wreszcie poetyka nocy obecna w intrygującej muzyce Koniecznego i Krupy.

Godz. 18:00, Miejski Dom Kultury Batory

Katowice

30. Exotic Fest

Exotic Fest to wyjątkowe święto miłośników egzotycznych zwierząt, roślin i niezwykłej przyrody.

Tym razem spotykamy się po raz pierwszy na Śląsku – w Katowicach – by wspólnie celebrować 30. edycję wydarzenia pełnego kolorów, fascynujących stworzeń i inspirującej wiedzy.

Co zobaczysz podczas Exotic Fest?

Gadzia Strefa Edukacyjna – spektakularne terraria z dużymi okazami węży, jaszczurek, żółwi i innych ciekawych stworzeń

Strefa stawonogów – ptaszniki, skorpiony, owady, wije, będą też ślimaki afrykańskie

Gabloty entomologiczne – niesamowita kolekcja preparowanych owadów i pajęczaków budowana przez 4 pokolenia Pasjonatów

Pokaz egzotycznych ssaków – w tym wyjątkowe rasy gryzoni i innych drobnych ssaków

Roślinna strefa – tropikalne rarytasy, sukulenty i owadożerne rośliny od sprawdzonych plantatorów

Akwarystyka – coś dla początkujących i zaawansowanych miłośników podwodnych światów

Strefa zakupów – czyli sedno targów - zakupy terrarystyczne, rośliny, ozdoby, rękodzieło, biżuteria, gadżety, obrazy i fotografie

Godz. 10:00, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Ruda Śląska

Spektakl bajkowy – „Fantazjana – niekończąca się historia”

Bastian po śmierci mamy zamyka się w sobie, ma problemy w szkole i nie potraf porozumieć się ze swoim tatą. Pewnego dnia chowa się w księgarni, uciekając przed prześladującymi go starszymi kolegami ze szkoły. Tam znajduje tajemniczą książkę, dzięki której przeżyje najwspanialszą przygodę w swoim życiu.

Nie jest to bowiem zwykła książka, ale pełna magii brama do innego świata. Dzięki niej Bastian przenosi się w krainę Fantazjany, której grozi zagłada�Ś

Mały chłopiec okaże się wkrótce jedyną osobą, która może uratować świat fantazji...

Godz. 16:00, Dom Kultury Bielszowice

Świętochłowice

Cabaret w Operetce

To połączenie przepięknej muzyki operetkowej z kabaretem na poziomie.

Dowcipny, zabawny, roztańczony, momentami zwariowany koncert... W programie arie i duety operetkowe na wesoło, podane tak, aby przekazać Państwu sporą dawkę endorfin. Za sprawą wszechstronnie uzdolnionych artystów przeniosą się Państwo w przepiękny i dowcipny świat operetki, która potrafi rozbawić do łez. Gdy na scenie spotyka się dwóch tenorów i sopranistka to musi być trzęsienie ziemi.

Godz. 17:00, Centrum Kultury Śląskiej

Zabrze

Kasia Kowalska - 30 lat Gemini na Finał

Po roku pełnym emocji, wzruszeń i rockowej energii Kasia Kowalska zamyka jubileuszową odyseję finałowymi koncertami „30 lat Gemini – FINAŁ”. To niepowtarzalna szansa, by ponownie – i po raz ostatni w tej odsłonie – zanurzyć się w brzmieniach kultowego debiutu, usłyszeć największe przeboje artystki oraz kilka muzycznych niespodzianek przygotowanych specjalnie na ten wieczór.

Godz. 18:00, Dom Muzyki i Tańca

Chorzów

Moja Dusza Brzmi Jak Gitara - koncert w wykonaniu Macieja Maciejewskiego

Maciej Maciejewski-aktor, absolwent krakowskiej PWST, którego można oglądać zarówno na dużym ekranie, jak i na deskach teatrów muzycznych w całej Polsce. Publiczności teatralnej dał się poznać m.in. w głośnym musicalu School of Rock w Teatrze Rozrywki, w Chorzowie, gdzie wciela się w główną rolę Deweya Finna oraz w warszawskiej Syrenie, gdzie gra postać tytułową w spektaklu Beetlejuice. W swoim dorobku ma również udział w filmach i serialach, m.in. Ludzie i bogowie, Diabeł, Mój agent, Profilerka. Maciej Maciejewski ma na swoim koncie również mnóstwo ról w polskim dubbingu. To jego głosem mówi Steve w filmie Minecraft, czy Bowser w filmie Super Mario. Charyzmatyczny, pełen energii i scenicznego luzu - dziś zaprasza Państwa w swoją muzyczną podróż.

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Parostatkiem w piękny rejs - największe polskie przeboje

Odkryj piękno polskiej muzyki na wyjątkowym koncercie! Największe przeboje w nowych, symfonicznych aranżacjach zabrzmią z mocą dzięki Morningstar Orchestra i znakomitym artystom. Wieczór pełen emocji, który zostanie w Twoim sercu na długo!

W programie koncertu znajdą się największe polskie przeboje, które od lat są częścią naszej kultury muzycznej. Usłyszycie między innymi niezapomniane utwory z repertuaru ikon polskiej sceny muzycznej. Znane i lubiane melodie, w nowych, symfonicznych aranżacjach, nabiorą wyjątkowego charakteru i dostarczą publiczności niezwykłych przeżyć. Wyjątkowe symfoniczne aranżacje - Morningstar Orchestra wnosi nową jakość do znanych przebojów, tworząc niepowtarzalne interpretacje.

Godz. 19:00, Teatr Rozrywki

Chorzów

Spektakl "ZOLYTY"

Zolyty to przezabawne perypetie kilku wiekowych kawalerów w staraniach o rękę podstarzałej, zamożnej panny, ilustrowane piosenkami z muzyką Grzegorza Spyry i choreografią Henryka Konwińskiego wierszowane libretto w śląskiej godce na kanwie „Ożenku” M. Gogola napisał autor „Pomsty” M. Makula.

Godz. 18:30, Chorzowskie Centrum Kultury

Bytom

Spektakl „Niebieskie migdały”

Z zaadaptowanych na potrzeby scenariusza wybranych wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej powstał spektakl, zawierający współczesny przekaz – czytelny dla młodzieży oraz dorosłych. W przedstawieniu będziemy mogli zaobserwować przenikanie się światów – od czasów, w których żyła i tworzyła autorka „Niebieskich migdałów” po dzień dzisiejszy. W sztukę zostały wplecione układy choreograficzne oraz piosenki z tekstami poetki. Scenariusz ma stymulować amatorskich uczestników teatru oraz widzów do poszerzenia swojej wiedzy o wybitnych postaciach polskiej literatury.

Godz. 18:30, Bytomskie Centrum Kultury

Gliwice

Spektakl „Kochanowski. Wszytko o disko”

Spektakl w nowatorski sposób przedstawia twórczość klasyka, obejmuje „Fraszki”, „Pieśni”, oraz „Treny”. Biografia Kochanowskiego, ujęta zostaje w świat fantazji i muzyki disco, w którym energicznie poruszają się aktorzy.

Twórczość mistrza z Czarnolasu jest wcielona w narrację i dialogi, a także we współczesne kompozycje muzyczne. Oprawa spektaklu sprawia, że poeta pozornie tak już odległy, wielki pan z brodą, może stać się nam bliski jak przyjaciel, Janek. Humor, zabawa, wzruszenie, SEN. Opowieść o życiowych wzlotach i upadkach. O stracie. Tej największej. DISKO, fraszka, gdzieś pomiędzy Czarnolasem a SNEM! A więc – zacznijmy wszystko od początku. Miło szaleć, kiedy czas po temu!

Godz. 11:30, Scena Gliwicka 120

Świętochłowice

Spektakl dla dzieci „Dwa Skrzaty – Dwa Światy”

Miluś i Miłasia to dwójka kolorowych skrzatów. Wesoło żyją w swoim lesie, do dnia, w którym przyjeżdża do niego�Ś skrzat. Nikt niczego o nim nie wie, oprócz tego, że wygląda inaczej. Jego śmieszny wygląd powoduje, że czuje się osamotniony. W dodatku splot przypadków sprawia, że zostaje postawiony w złym świetle�Ś

Jak ocenią go dzieci? Jak bohaterowie wybrną z tarapatów? Dzięki pomocy dzieci wszystko skończy się szczęśliwie!

W bajkowej scenerii, angażując dzieci do aktywnego udziału w przedstawieniu, uczymy je, że nie wygląd i pozory powinny wpływać na naszą ocenę człowieka, lecz jego postawa i wartości.

Godz. 17:00, Centrum Kultury Śląskiej

Zabrze

„Prometeusz” – akrobatyczne widowisko z chórem i orkiestrą

scena Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu rozbłyśnie niezwykłym blaskiem! Spektakl akrobatyczno-muzyczny „Prometeusz” po ogromnym sukcesie na scenach w całej Polsce ponownie zawita do Zabrza, by zachwycić śląską publiczność!

Mit zostanie zaprezentowany w imponującym składzie – na scenie zobaczymy niemal 50 artystów: tancerzy i akrobatów, solistki, wokalistki chóru Wroclove Musical Choir pod kierunkiem Magdaleny Zawartko oraz muzyków Orkiestry Kameralnej Silesian Art Collective, którzy pod batutą Mateusza Walacha stworzą niezapomnianą muzyczną oprawę.

Godz. 19:00, Dom Muzyki i Tańca