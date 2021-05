Dlaczego OCP jest tak ważne dla przewoźnika?

Firma przewozowa teoretycznie jest powiązana z obecnością wysokiego ryzyka. W praktyce nie jest to takie oczywiste, ponieważ istnieją rozwiązania, które pozwalają na pozbycie się dużej części występującej odpowiedzialności. Odbywa się to poprzez stosowanie odpowiednich ubezpieczeń. Podstawę w tej kwestii stanowi OCP. Bez tego dokumentu trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie firmy. Podczas transportu może dojść do wielu nieoczekiwanych sytuacji, a niektóre z nich mogłyby doprowadzić nawet do bankructwa przedsiębiorstwa. OCP pozwala uniknąć wielu takich sytuacji. Czym ono jednak jest? Ile kosztuje oraz jaki zakres sytuacji obejmuje? Ponadto, dlaczego jest to tak ważny dokument?

OCP, czyli podstawa funkcjonowania firmy przewozowej

Trudno wyobrazić sobie sprawną firmę, która zajmuje się przewozem, a jednocześnie w swoim arsenale nie ma OCP. Jest to odpowiedzialność cywilna przewoźnika i stanowi ona taką samą podstawę jak OC dla kierowcy. Pojawia się jednak tutaj zasadnicza różnica w postaci tego, że tylko to drugie ubezpieczenie jest obowiązkowe. OCP dotyczy transportu zarobkowego. Należy ten dokument traktować co najmniej dwuaspektowo. Po pierwsze stanowi on zabezpieczenie finansów danej firmy. Po drugie jest też gwarancją wiarygodności, co pozwala zdecydowanie łatwiej pozyskiwać klientów.

Koszt OCP i czy to główny czynnik wyboru

Ile trzeba zapłacić za korzyści z tytułu posiadania OCP? Nie można tego stwierdzić odgórnie. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma jednej umowy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i każda z nich jest taka sama. W tej sytuacji wybór byłby dokonywany tylko na podstawie kosztów, ale ten temat jest bardziej złożony. Przede wszystkim sama cena ubezpieczenia jest określana dla konkretnej firmy, więc żeby uzyskać informacje na ten temat, trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem. Ponadto koszty ściśle zależą od zakresu, który jest obejmowany przez ubezpieczenie OC przewoźnika. Ostatecznie najtańszy wybór nie musi być (i zazwyczaj nie będzie) najlepszym rozwiązaniem. Również ten najdroższy wariant rzadko jest najskuteczniejszy. Optymalne jest dobranie zakresu do naszych potrzeb i skonfrontowanie tego z ceną danej usługi.

Zakres OCP, czyli istotne różnice, na które trzeba zwrócić uwagę

OCP daje możliwość uzyskania odszkodowania, ale za każdym razem konieczne będzie udowodnienie, że dana sytuacja kwalifikuje się do jego uzyskania. Jest to determinowane m.in. przez zakres ubezpieczenia. W ogólności można powiedzieć, że OCP obejmuje swoim działaniem zniszczenie towaru (ale tylko w podstawowym zakresie, ponieważ typowo od tego jest ubezpieczenie CARGO), opóźnienia w łańcuchu dostaw, kradzieże, pożary, a nawet błędy popełnione przez kierowców. Każda umowa jest jednak indywidualna, więc niektóre sytuacje mogą być wyłączone z OCP i bardzo ważne jest analizowanie każdego jej punktu. Przewoźnik powinien znać każdy szczegół tej umowy. Rozbieżności występują choćby w przypadku warunków postojowych. Nie w każdej sytuacji możliwe jest zapewnienie warunków postawionych w wyniku zawarcia taniej umowy. W trasie występują różne warunki i nie zawsze postój odbywa się na oświetlonym parkingu lub przy otwartej stacji benzynowej. Czasami takie dopiski znajdują się w OCP i należy dokładnie rozpatrzyć to, czy możemy sobie na nie pozwolić.

Warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Umowy mogą się od siebie różnić, ale niektóre informacje dotyczą zdecydowanej większości tych, które występują na rynku. OCP najczęściej zawierane jest na rok, a później automatycznie wygasa. Jest to stosunkowo krótki czas, co pozwala na elastyczne podejście z punktu widzenia właściciela firmy przewozowej. Jeśli przedsiębiorstwo się rozrośnie, być może pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu, który jest obejmowany przez OCP. Już wcześniej zostało wspomniane, że to ubezpieczenie jest nieobowiązkowe. Ważnym elementem jest również suma gwarancyjna. Może być ona redukcyjna bądź nieredukcyjna. W pierwszym przypadku może dojść do wyczerpania puli, z której pobierane są odszkodowania. W drugim przypadku nie ma takiej możliwości, ale to musi wiązać się również z większymi kosztami. Ponadto warto rozpatrzyć kwestie tego, na jakim terenie występuje ochrona. Zazwyczaj dzieli się to na dwie kategorie tzn. przewozy krajowe oraz międzynarodowe. Decydując się na to rozwiązanie, trzeba przeanalizować każdy jego czynnik i dopiero na tej podstawie dokonywać wyboru.

OCP jako bezpieczeństwo finansowe przewoźnika

Możliwość uzyskania odszkodowania w wielu sytuacjach, które często pojawiają się na drodze, prowadzi do uzyskania bezpieczeństwa finansowego. Znane są sytuacje, w których brak OCP doprowadził nawet do upadłości przedsiębiorstwa. Ponadto ubezpieczenie OC przewoźnika stanowi pewnego rodzaju wizytówkę. W wielu sytuacjach z łańcucha dostaw wykluczane są podmioty, które nie mają tej formy zabezpieczenia. Również sam zakres może być w tym przypadku ważną przesłanką do wygrania przetargu. Przykładowo redukcyjna suma gwarancyjna jest mniej korzystnym przypadkiem w stosunku do nie redukcyjnej. Najważniejsze jest jednak w ogóle to, żeby posiadać to ubezpieczenie. Jego szczegóły należy już rozpatrywać w kontekście indywidualnych przypadków. Występuje przecież zbyt wiele różnic w prowadzonych działalnościach, żeby mogły istnieć jedyne słuszne rozwiązania. Podstawą jest jednak merytoryczne przygotowanie oraz uważne analizowanie warunków umowy w kontekście do potrzeb.