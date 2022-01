Nowe przystanki kolejowe w Sosnowcu i Katowicach? PKP przebuduje jedną z linii

PKP Polskie Linie Kolejowe SA przebudują linię kolejową Będzin-Sosnowiec-Katowice-Tychy do granicy w Zebrzydowicach. W ten sposób powstaną nowe stacje kolejowe, w tym w Sosnowcu i Katowicach.

Jak przekazała w weekend Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, PKP Polskie Linie Kolejowe SA rozpisały trzy przetargi o łącznej wartości 3,7 mld złotych. Celem jest przebudowa linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach.

W ten sposób ma zwiększyć się dostęp do oferty kolejowej, a oddzielenie ruchu aglomeracyjnego pociągów od linii dalekobieżnych ma sprawić, że zwiększy się liczba połączeń.

Według zapowiedzi PLK trasa od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych zwiększy się o dwa nowe tory. W ten sposób ma dojść do rozdzielenia ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżny, co ma pozwolić przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej dla podróżnych oferty przewozowej. Linia zwiększy przepustowość – będzie mogło kursować więcej pociągów.

Będą nowe przystanki kolejowe w Sosnowcu i Katowicach

Jak przebudowa linii wpłynie na infrastrukturę kolejową w Sosnowcu i Katowicach? Powstaną dwa nowe przystanki - Sosnowiec Środula przy ul. Chemicznej, a także Katowice Morawa przy ul. Morawa. Dodatkowo przebudowę przejdą perony na stacji Sosnowiec Główny, a także na przystanku Katowice Szopienice Płd.

Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się – informuje PKP PLK.

Nowy przystanek Sosnowiec Środula powstanie na liczącym ok. 4 kilometry odcinku między stacją Sosnowiec Główny a stacją Będzin Miasto. Z nowej stacji będą mogli korzystać mieszkańcy dwóch dużych osiedli znajdujących się w pobliżu. Stacja Będzin, która do tej pory obsługuje przede wszystkim przewozy towarowe, zostanie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Nowa inwestycja PLK dotyczy również odcinka od Tychów do Goczałkowic-Zdroju. Zostaną przebudowane i unowocześnione perony na stacjach i przystankach takich, jak Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Dojdzie również do modernizacji sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych i samych torów. Dzięki przebudowie pociągi będą mogły osiągać prędkość do 160 km/h. Ma również zwiększyć się bezpieczeństwo ruchu poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

PLK starają się o współfinansowanie zadania z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” na lata 2021-2027.