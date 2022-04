Teatr Baniek Mydlanych w Sosnowcu! Unikalne widowisko z olbrzymimi bańkami!

Teatr Baniek Mydlanych zaprasza na unikalne widowisko dla dzieci i prezentuje spektakl „Tajemnica Bańki Szczęścia”, w którym znów spotkacie się ze znanymi już bohaterami Bąbelkiem i Mydlaneczką oraz Mistrzem Bulbulasem. Czekają na Was olbrzymie bańki mydlane w nowych kształtach i kolorach!

Więcej informacji na: https://pankoncert.pl/teatr-baniek-mydlanych/

Maj - Czerwiec 2022

12.05.2022 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki (Sala 6 piętro) 18:00 (oraz godz.10.00)

04.06.2022 Sosnowiec, Sala Koncertowa MUZA 13:00

06.06.2022 Kraków, Kino Kijów 18:00 (oraz godz.10.00)

07.06.2022 Wrocław, Radio Wrocław 18:00 (oraz godz.10.00)

Bajeczny karnawał baniek mydlanych oraz niesamowita dawka humoru i dobrej energii dla całej rodziny, czyli interaktywne show w wykonaniu międzynarodowych artystów, które zabierze Was w zachwycającą podróż do krainy magii i kolorów!

Tajemnica Bańki Szczęścia

Ogranizatorzy zapraszają do magicznej krainy Bańkolandii, gdzie w laboratorium znanego wynalazcy Bąbelka trwają prace nad tajemniczą recepturą Mydlanej Bańki Szczęścia. I choć to już 387 nieudana próba odkrycia sekretu szczęścia, Bąbelek nie rozpacza – dobrze wie, że pomogą mu przyjaciele: Mydlaneczka – prymuska mydlanej edukacji, Wróżka Czarodziejówna – mądra nauczycielka, Profesor Bulbulas – osobliwy naukowiec i oczywiście Wy, widzowie Bańkolandii! Pomożecie Bąbelkowi?

Przygotujcie się więc do prawdziwej mydlanej przygody!

Będziecie rozwiązywać bańkowe zagadki, wspierać Mydlaneczkę i Bąbelka swoimi oklaskami, walczyć ze złośliwym Bulbulasem i wspólnie zmieniać stworzone przez niego dziwadła w kolorowe bańki radości. A więc do przodu! Wyruszajmy na poszukiwanie szczęścia!

Otworzy się przed Wami świat prawdziwych cudów i baśni, które artyści tworzyć będą na magicznej scenie Bańkolandii! Ten spektakl otworzy przed widzami świat prawdziwych czarów i baśni, którą artyści stworzą na scenie...

Ważne informacje:

* Spektakl przeznaczony jest dla dzieci od 2 do 10 roku życia

* Czas trwania występu to 1 godzina

* Dzieci do 2,5 lat mogą wejść bezpłatnie, nie mają swojego miejsca, ale siedzą na kolanach rodzica

* Ze względu na międzynarodowy charakter widowiska, piosenki i dialogi bohaterów w języku polskim odtwarzane są z playbacku.

* Ze względu na stojące pod sceną dzieci (podczas kulminacyjnych pokazów baniek), widoczność z pierwszego i drugiego rzędu może być ograniczona.