Auto-Boss Ford to uznana marka na rynku śląskich salonów i serwisów samochodowych.

Od lat rozpowszechniamy wśród mieszkańców Sosnowca i innych śląskich miast pasję do amerykańskiej motoryzacji. Marka Ford ma dostarczać samochody dostępne cenowo, nowoczesne i bezpieczne. W naszym salonie znajdą Państwo zarówno auta nowe jak i używane dostępne od ręki. Dzięki licznym promocją, można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na zakupie nowych aut. Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do składania zapisów na jazdy próbne albo odwiedzenie bezpośrednio naszego salonu w Chorzowie.

Serwis Ford w pobliżu Sosnowca

Dobre skomunikowanie naszego serwisu z Sosnowcem daje możliwość dotarcia mieszkańcom tego miasta do autoryzowanego serwisu Ford, w którym pracuje wykwalifikowana kadra mechaników gotowa do naprawy, każdego auta. W naszym ASO zaopatrzymy kierowców również w oryginalne części, które będą mogli zamontować na miejscu albo zabrać ze sobą. Zachęcamy do kontaktu.