. . . . Twoja firma nie została jeszcze polecona w portalu W Sosnowiecki.pl

Bądź o krok przed konkurencją! Wykorzystaj system widocznych poleceń by zyskać nowych klientów. W katalogu firm portalu Sosnowiecki.pl znajduje się prezentacja firmy {#nazwa_firmy#}. Każdy internauta, odwiedzający nasz portal, może skorzystać z bezpłatnej usługi polegającej na dodaniu rekomendacji Twojej firmy oraz zobaczyć jej dotychczasowe polecenia. Zachęć swoich klientów do zamieszczania rekomendacji na łamach portalu Sosnowiecki.pl



Pokaż innym zalety współpracy z Twoją firmą!



Przykładowe polecenie: {#last_rekomendacja#} Ostatnie polecenia wyświetlane są na stronie głównej katalogu: Ciesz się opinią zaufanej i rzetelnej firmy! Chcesz zdobyć więcej poleceń?

Wręczaj swoim klientom przygotowane dla Twojej firmy podziękowania z prośbą o dodanie rekomendacji. Możesz je dodawać do każdej faktury lub paragonu. Wykorzystaj system poleceń by zyskać nowych klientów.



--

Pozdrawiamy

Redakcja portalu Sosnowiecki.pl

https://sosnowiecki.pl

. . . . Portal należy do sieci: © 2000 - 2022 Silnet Media, Wszystkie prawa zastrzeżone Rezygnacja z otrzymywania wiadomości