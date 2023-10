Kiedy na jednym koncercie pojawią się między innymi: Abradab, Grubson, Gutek, Liroy, L.U.C., Czesław Mozil, O.S.T.R., Małgorzata Ostrowska, Pogodno, Krystyna Prońko, Artur Rojek, Piotr Rogucki i Justyna Święs, to musi być wyjątkowe wydarzenie. A jeśli wystąpią jeszcze Rebel Babel Ensemble & śląskie orkiestry dęte (KWK Rydułtowy, KWK Marcel, KWK JasMos, KWK Sośnica, Huta Łabędy) oraz Kwartet Aukso, Tymoteusz Bies, Karolina Czarnecka, Kapela Fedaków, Ziut Gralak, Matylda / Łukasiewicz, Kasia Moś, Maciej Obara, Pasimito, Jakub Skorupa oraz sztuczna inteligencja, współodpowiedzialna za wizualizacje, to musi to być koncert z cyklu Zrozumieć Śląsk.

„Zrozumieć Śląsk 2” to widowisko, w którym przyszłość wykorzystuje przeszłość, aby lepiej zrozumieć teraźniejszość.

Sto lat historii, skarby ukryte pod ziemią, trzech cesarzy, trzy powstania, dwie wojny światowe, dwa totalitaryzmy, dwa wielkie kryzysy, przesuwające się granice – jak to wszystko zrozumieć? Najlepiej od razu oddajmy głos artystkom i artystom.

Spodziewajcie się utworów związanych z historią regionu, wykreowanych przez artystów, którzy zaznaczyli się na kartach jego historii, a także współczesnych kompozycji, wykonywanych przez artystów spoza Śląska. Będą również wątki instrumentalne, nierzadko wykorzystujące dźwięki prawdziwych maszyn – zapowiadają organizatorzy.

Większość solistów wykona co najmniej po dwa utwory – jeden z własnego repertuaru, drugi to przebój zaaranżowany specjalnie na to wydarzenie. Całość dopełnią animacje stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która generowała obrazy na podstawie haseł związanych z historią regionu. Dzięki temu zobaczymy jak przyszłość widzi naszą przeszłość.

Główną część wydarzenia podzielono na dziewięć bloków tematycznych. Opowieść zaczyna się jeszcze przed industrializacją regionu. Artyści przeniosą nas też w czasy Powstań Śląskich, Wielkiego Kryzysu, II Wojny Światowej, mrocznych i radośniejszych chwil czasów powojennych. Nie zabraknie również całkiem współczesnych wątków.

– Było magicznie, było wspaniale, było wzruszająco. Świetny koncert, świetne aranżacje. Arcydzieło – można było przeczytać w internetowych w komentarzach po pierwszym koncercie. Co w takim razie przeczytamy po drugim, który powstaje z jeszcze większym rozmachem?

#zrozumiecslask #zrozumiećśląsk #zrozumiecslaskgliwice #koncertzrozumiecslask #zrozumiecslaskwidowisko