Szanowni Państwo, poszukujemy od zaraz pracowników do pracy w Niemczech Neresheim-Dorfmerkingen (okolice Ulm). Praca w betoniarni/prefabrykacja betonowa. Praca od poniedziałku do soboty, dziennie 9 godzin pracy. Zapraszamy do kontaktu +48 17 200 0021

Cena: 12000 zł