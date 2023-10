zobacz galerię

Witaj!

FitnessNaWynos to Wypożyczalnia sprzętu fitness w Małopolsce i Śląsku wraz z dostawą do klienta. Wynajmujemy Bieżnie, Orbitreki, Rowerki i Wioślarze. Sprzęt fitness można wypożyczać na dowolny okres od miesiąca w górę. Nie pobieramy kaucji od klienta, sprzęt dostarczany jest złożony oraz wnosimy go do domu/mieszkania. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu wynajmu lub bezpośrednio złożenia zamówienia przez naszą stronę internetową.

Cennik :

1 miesiąc 320 zł

2 miesiące 600 zł

3 miesiące 800 zł

Koszt dostawy to 100 zł w zależności od odległości. (To koszt już dostawy i odbioru więc wychodzi po 50 zł w jedną stronę - dużo taniej niż kurier)

W ofercie posiadamy róże sprzęty fitness : Rowerki, Orbitreki, Wioślarze, masażery i inne!

Bieżnie dostarczamy złożoną i transportujemy do mieszkania klienta.

Zainteresowanych proszę o kontakt w wiadomości prywatnej lub telefonicznie w celu ustawienia szczegółów.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Przeznaczenie Domowe

System oporu Elektryczny

Moc silnika 2.5 KM

Prędkość maksymalna 14 km/h

Maksymalna waga użytkownika 120 kg

Programy treningowe Tak

INFORMACJE FIZYCZNE

Długość pasa 120 cm

Szerokość pasa 40 cm

Możliwość złożenia Tak

Gniazdo mini Jack Tak

Gniazdo USB Nie

Wyświetlacz Tak

Uchwyt na bidon Tak

Uchwyt na urządzenia mobilne Tak

Kółka transportowe Tak

Waga [kg] 46