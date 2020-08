W sierpniu i we wrześniu pracownicy firmy TECH Sterowniki przeprowadzą darmowe, specjalistyczne szkolenia dla instalatorów w terenie. Jednym z miast, w których odbędzie się wydarzenie, jest Sosnowiec. Jeśli jesteś instalatorem, właścicielem hurtowni lub sprzedawcą elektroniki do sterowania ogrzewaniem, to zapisz się na spotkanie. K iedy odbędzie się szkolenie w Sosnowcu? Gdzie jeszcze planowana jest organizacja akademii ? Sprawdź poniżej.

O Akademii

Akademia Instalatora to bezpłatne szkolenie, które aktualnie jest organizowane zarówno w siedzibie firmy w Wieprzu koło Andrychowa, jak i w terenie. I nicjatywa jest realizowana cyklicznie od kilku lat, a w samym szkoleniu udział wzięły już setki osób z branży instalacyjnej z całego kraju, a także z zagranicy. Dzięki temu, że spotkania organizowane są w różnych miejscach w kraju, to każdy chętny może wziąć w nim udział bliżej swojego miejsca zamieszkania i poznać specyfikę urządzeń do sterowania ogrzewaniem. Szkolenie asortymentowe dotyczy różnych typów sterowników do zarządzania ogrzewaniem, w tym podłogowych , grzejnikowych oraz instalacyjnych .

Na wydarzenie można się zapisać na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/akademia-instalatora

Gdzie odbędzie się Akademia?

W sierpniu i we wrześniu Akademia Instalatora odbędzie się w następujących miejsc owościach :

25.08 – Włocławek,

26.08 – Bydgoszcz,

27.08 – Sosnowiec ,

3.09 – Kraków,

8.09 – Kielce,

9.09. – Gawrolin,

10.09 – Nowy Sącz,

15.09 – Białystok,

16.09. – Międzyrzecz Podlaski,

17.09. – Częstochowa.

Spotkania są planowane na godzinę 10.00. Dokładna lokalizacja szkoleń w poszczególnych miejscowościach zostanie podana w najbliższym czasie na stronie: https://www.techsterowniki.pl/onas/akademia-instalatora

Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja regulatorów pokojowych, systemów do ogrzewania podłogowego, strefowego, nowych modułów internetowych, a także sterowników instalacyjnych. Szkolenie prowadzą doświadczeni pracownicy firmy. Jego uczestnicy na zakończenie otrzym a ją certyfikat, materiały drukowane oraz drobny upominek.

Poznaj lepiej produkty firmy TECH Sterowniki

Podczas szkolenia będzie można poznać budowę i funkcjonalność sterowników do zarządzania ogrzewaniem, a także dowiedzieć więcej na temat ich działania i montażu w pomieszczeniach. Wszystkie oferowane urządzenia zostały zaprojektowane i wyprodukowane w kraju. Ścisła współpraca między projektantami urządzeń, programistami, testerami oraz pracownikami działu produkcji sprawia, że do Klienta trafia najwyższej jakości urządzenie skrojone na miarę jego potrzeb, które pozwoli mu utrzymać doskonałą temperaturę w pomieszczeniach każdego dnia, a także zredukować koszty ogrzewania.

Sterowanie ogrzewaniem dla zdrowia i oszczędności