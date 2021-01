TAPECIARZ NIEMCY WYJAZD OD LUTEGO Niemiecka umowa, bezpłatne mieszkanie, samochody służbowe, wynagrodzenie od 11,10 do 13,50 Euro brutto/h plus dodatki, zjazdy co dwa tygodnie, wymagana umiejętność tapetowania fizeliną i raufazą. Kontakt 722 240 044 lub 722 044 020

Dodano 2021-01-15

Dodano 2021-01-15 17 wyświetleń

17 wyświetleń Usuń

Edytuj

Drukuj ulotkę

Kontakt