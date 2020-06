4MED - sieć sklepów medyczno ortopedycznych

Nasza sieć sklepów od ponad dekady zaopatruje pacjentów, placówki medyczne oraz gabinety fizykoterapeutyczne w sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, profilaktyczny i pomocniczy. Służymy swoją wiedzą, radą i pomocą w naszych salonach czynnych sześć dni w tygodniu. W związku z trwającym nadal programem Aktywny Samorząd na rok 2020r pragniemy zaprosić do zapoznania się z naszą bogatą ofertą skuterów inwalidzkich z napędem elektrycznym.

Dla przypomnienia „Pilotażowy program Aktywny samorząd na rok 2020" w głównej mierze ma za zadanie wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, zawodowym i w edukacji. Dzięki zdalnemu systemowi obsługi wniosków, oraz dzięki rekordowej wysokości tegorocznego budżetu, możemy bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier - skorzystać z tego dofinansowania do 31.08.2020roku. W tegorocznej edycji zwiększono w stosunku do lat ubiegłych kwoty dofinansowania w wielu zadaniach. Między innymi na zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, z kwoty 5000,00zł do 7500,00zł. Równocześnie, zmniejszono wymagany udział własny przy zakupie skutera inwalidzkiego z 35 proc. na 25 proc. ceny brutto.

Tak więc nie warto zwlekać!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skuterów inwalidzkich na naszej stronie www.4med-ortopedia.pl oraz zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi pracownikami. Jesteśmy otwarci na państwa pytania i opinie oraz z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji dotyczących dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd na rok 2020r. Jesteśmy elastyczni i wychodzimy na przeciw oczekiwaniom klientów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi promocjami i rabatami.

Przykładowe, aktualne promocje:

Skuter MDH Vitea Care MINI - 6000,00zł brutto

Skuter VERMEIREN ERIS - 6299,00zł brutto

Skuter VERMEIREN ERIS - POWER - 6549,00zł brutto

Skuter VERMEIREN ALIA 11.6 - 6999,00zł brutto

Skuter Sunrice Medical Sterling S400 - 7190,00zł brutto

Skuter MEYRA Cityliner 409 - 8000,00zł brutto

Zapraszamy serdecznie do naszych sklepów, stacjonarnych. Adresy i godziny otwarcia znajdą państwo na naszej stronie www.4med-ortopedia.pl

Cena: 6000 zł