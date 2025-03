zobacz galerię

Schyłek zimy, przedsmak wiosny, dłuższe dni i coraz więcej energii – marzec to idealny moment na najlepszą zabawę! A jeśli dodać do tego topowych artystów, ekstremalne sporty zimowe i niepowtarzalny klimat apres-ski, powstaje jedyny taki w Polsce – SnowFest Festival.

12. edycja SnowFest Festival – kiedy i gdzie?

Już 7-8 marca 2025 w Szczyrku odbędzie się 12. edycja kultowego wydarzenia, które łączy ludzi kochających muzykę, adrenalinę i zimowe szaleństwo. To najważniejsze wydarzenie zimowe na terenie woj. Śląskiego.

Muzyczny line-up, który zmiecie Cię ze stoku

W tym roku line-up pęka w szwach od gwiazd z gatunków: elektronika, drum & bass, hip-hop, big beat czy house. Na kilku scenach muzycznych usłyszeć będzie można topowych artystów.

Lipton Main Stage: Netsky, Dub Pistols, Łąki Łan, Paktofonika, Meek Oh Why? oraz Miętha.

SnowTent: drum’n’bass – Adam F, Pola & Bryson, Ros Addiction & Fox, Bambi Uzi.

House Day: Gorgon City, Paula Tape, Rex The Dog, Last Robots.

Muzyka to serce SnowFest Festivalu! Siedem scen, mocne elektroniczne brzmienia, hip-hopowe klasyki i energetyczny drum & bass. Gorgon City zadba o taneczny klimat, Netsky rozgrzeje publiczność, a Dub Pistols dostarczą big beatowych wibracji. Paktofonika powraca na scenę, a Łąki Łan i Miętha gwarantują niepowtarzalne emocje!

Adrenalina na stoku – SnowFest Games Accelerated by Taycan!

SnowFest to nie tylko muzyka, ale też adrenalina! Sportowe emocje zapewnią SnowFest Games, gdzie najlepsi zawodnicy snowboardowi i narciarscy pokażą swoje tricki podczas Pucharu Europy FIS Rails Snowboard i Freeski!

To jedno z największych wydarzeń freestyle’owych w Europie!

Topowi riderzy przeczą prawom grawitacji!

Festiwalowa publiczność może aktywnie spędzić czas na trasach zjazdowych w Szczyrku.

Apres-ski w najlepszym wydaniu

Niezapomniana atmosfera sprawia, że chce się tu wracać co roku! W strefie chilloutu czekają rozgrzewające napoje, klimatyczne bary i foodtrucki – od street food’owych klasyków po regionalne specjały!

Bilety – nie przegap tej edycji!

SnowFest Festival to jedyna taka okazja, by pożegnać zimę w rytmie najlepszej muzyki!

7-8 marca 2025, Szczyrk – ostatnie bilety dostępne!

2-dniowe karnety oraz bilety 1-dniowe na www.snowfest.pl oraz w bileteriach Going. / Biletomat / eBilet / Empik.

Line-up SnowFest Festival 2025:

Gorgon City

Netsky

Pola & Bryson

Dub Pistols

Adam F

Rex The Dog

Paula Tape

Paktofonika

Łąki Łan

Miętha

Meek Oh Why?

Last Robots

Ros Addiction

Bambi Uzi

...i wielu innych!

O Artystach

Gorgon City

Jeden z najpopularniejszych duetów producenckich na scenie elektronicznej. Tworzą go Kye Gibbon i Matt Robson-Scott, którzy łączą house i garage z muzyką pop. Ich utwory Ready For Your Love, Here For You i Intentions podbiły listy przebojów. Współpracowali m.in. z Katy B, MNEK i Clean Bandit.

Dub Pistols

Brytyjska formacja powraca po 10 latach! Barry Ashworth i jego ekipa rozgrzeją publiczność hitami takimi jak Cyclone, Problem Is czy Mucky Weekend. Zespół zaprezentuje także nowy materiał z nadchodzącej płyty.

Adam F

Legenda drum’n’bass i jungle. Jego album Colours uchodzi za jeden z najważniejszych w historii gatunku. Współpracował z LL Cool J, Redman i De La Soul. Każdy jego występ to muzyczna podróż pełna energii i pasji.

Paktofonika

Fokus i Rahim powracają na scenę, by zagrać największe utwory zespołu. Ich koncert będzie nostalgiczną podróżą do klasyki polskiego hip-hopu.

Netsky

Belgijski producent Boris Daenen, jedna z największych gwiazd drum & bass, współpracował z Dua Lipą, Edem Sheeranem i Ritą Orą. Po raz pierwszy zagra na SnowFest Festival!

Paula Tape

Producentka i DJ-ka z Chile, mieszka w Europie. Jej eklektyczne sety przyciągają fanów house i elektroniki. Wydawała m.in. dla Rhythm Section i Future Classic.

Łąki Łan

Powracają do Szczyrku po 5-letniej przerwie. Ich wybuchowe połączenie funku, elektroniki i rocka oraz barwne kostiumy czynią ich koncerty niezapomnianymi.

