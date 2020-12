Szukamy Handlowca, który lubi bezpośredni kontakt z klientem i ma doświadczenie w sprzedaży.

Chcemy zatrudnić kogoś, kto lubi sprzedawać, jest otwarty i pozytywnie nastawiony do życia, lubi wyzwania i chce się rozwijać.

Obowiązki na stanowisku:

Bieżąca obsługa powierzonych klientów, dbanie o dobre relacje z klientem

Pozyskiwanie nowych prezentacji rozszerzonych

Sprzedaż kampanii reklamowych w portalu sosnowiecki.pl oraz innych portalach należących do sieci silesia.info.pl

Realizacja wyznaczonych planów sprzedaży

Wymagania:

Prawo jazdy kat. B

doświadczenie na podobnym stanowisku ( im dłużej jesteś handlowcem tym lepiej )

umiejętność realizacji wyznaczonych celów

Gwarantujemy wynagrodzenie podstawowe oraz premię w wysokości uzależnionej od Twoich obrotów.

Przewidujemy zatrudnienie na pół etatu, ale nie wykluczamy zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji poniższych zgód:



Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.