Praca w branży spożywczej - również dla par! - Holandia Agencja pracy Morego poszukuje dla swojego klienta pracowników produkcyjnych, do pakowania produktów spożywczych. Atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie, dojazd do pracy, dodatki do tygodniówek. Skontaktuj się z nami! + 48 500 017 878 (pn-pt, 8-16)

Dodano 2020-06-29

Dodano 2020-06-29 20 wyświetleń

20 wyświetleń Usuń

Edytuj

Drukuj ulotkę

Kontakt