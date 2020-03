Praca w branży spożywczej - również dla par! Szukasz pracy za granicą ? Zgłoś się do nas! Oferujemy pracę w branży spożywczej w Holandii, bez stawki wiekowej, z dodatkami do wynagrodzenia, zakwaterowaniem oraz bezpłatnym dojazdem do pracy. Zadzwoń do nas, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

