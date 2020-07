Praca dla tapeciarza w Niemczech-Wuppertal Poszukujemy tapeciarza do wyjazdu od zaraz do miejscowości Wuppertal,wymagane prawo jazdy, gwarantujemy bezpłatne mieszkanie,samochód, stawkę 13,50Euro Brutto, zjazdy co 2 tyg na weekend.KONTAKT 722 240 044

