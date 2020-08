Poszukujemy ekipy cieśli/zbrojarzy do pracy w Niemczech blisko granicy z Polską!!! Poszukujemy od zaraz cieśli szalunkowych do pracy przy prefabrykatach betonowych w zakładzie blisko granicy z Polską w Oranienbaum. Zarobki od 12-14 Euro netto (na rękę na godzinę)! Zapraszamy do kontaktu +48 17 200 0021

