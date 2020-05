Opieka osób starszych w Niemczech Szukamy kobiet i mężczyzn do pracy w Niemczech przy opiece nad osobami starszymi - wymagana gotowość do pracy: 24 godziny na dobę. Wymagania: dobra znajomość języka niemieckiego.Wysokość wynagrodzenia ok. 1300 EUR. Zapewniamy zakwaterowanie i wyzywienie

