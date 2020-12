Nie bądź jak Kevin- nie siedź sam w domu ! Wyjedz z nami do pracy w Holandii ! Praca na produkcji w Holandii od zaraz !! Nie wymagamy doświadczenia ani znajomości języka obcego! Szukamy osób zmotywowanych do pracy, nie bojących się nowych wyzwań, gotowych do pracy w systemie zmianowym. Zadzwoń !! +48 570901414

Dodano 2020-12-09

Dodano 2020-12-09 25 wyświetleń

25 wyświetleń Usuń

Edytuj

Drukuj ulotkę

Kontakt