Market Czekolady i Prezentów - Galeria Szyb Wilson/Katowice

Galeria Szyb Wilson

5-6 grudnia2020

Święta bez prezentów? Nie możemy na to pozwolić, potrzebujemy odrobinę przyjemności w tej szczególnie trudnej sytuacji, a czas Świąt to doskonała okazja do obdarowywania bliskich, chociażby symbolicznym drobiazgiem.

Święta bez Czekolady? Nie istnieją!

Zaprosiliśmy manufakturzystów czekolady z całej Polski . Będą choinki, mikołaje, gwiazdki, szopki, aniołki, wszystko czekoladowe, tabliczki, praliny, muffiny, torty, ciasta , ciasteczka i moglibyśmy tak wymieniać bez końca

Będą również piękne designerskie rzeczy tj. ceramika, biżuteria, tkaniny, lampy, zabawki, strefa wellness.

CZEKOLADA w parze ze sztuką , to godne siebie zawodniczki Zapraszamy, to będzie istny raj dla koneserów oraz miłośników ładnych rzeczy i smacznych słodyczy.

Najsłodszy Market w Katowicach otwieramy 5-6 grudnia 2020r.

Przy wejściu opłata covidowa 5 zł od osoby dorosłej. Dzieci wstęp bezpłatny.