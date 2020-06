Do wynajęcia lokal ok. 80m2 na parterze budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Blachnickiego 3.Lokal z witrynami, klimatyzacją, 2 rolety, gotowy do wejścia. w sąsiedztwie: Poczta Polska, Apteka, Sklep spożywczy. Czynsz netto: 35zł/m2 plus media. Zaprasza

Cena: 2800 zł