ELEKTRYCY BUDOWLANI W NIEMCZECH WYJAZD 04.02.20

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ELEKTRYKÓW BUDOWLANYCH Gwarantujemy: niemieckie warunki zatrudnienia całoroczne zatrudnienie darmowe zakwaterowanie zjazdy do kraju co 2 tyg. na 3 dni samochodami firmowymi pracę w polskojęzycznych zespołach