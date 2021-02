W związku z rosnącym popytem na nasze usługi związane z dowozem zakupów z popularnych sieci handlowych pod same drzwi klienta poszukujemy pana z prawem jazdy kat.b do pracy na stanowisku dostawcy. CV:univiarekrutacja@gmail.com. Pensja do 4000 netto.

