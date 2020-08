Proponujemy Państwu specjalistyczne sprzątanie po pożarze na terenie Zagłębia oraz woj. Śląskiego. W ramach tej usługi przeprowadzamy usuwanie sadzy ze sufitów po pożarach, mycie suchym lodem oraz przeprowadzimy restytucję zniszczonego mienia. Czyszczenie po pożarze Zagłebie - firma Kastelnik na rynku oferuje swe usługi sprzątania specjalistycznego od 2013 roku.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że po pożarze występują niebezpiecznych dla zdrowia i życia toksyny. To właśnie dlatego tak ważna jest najnowsza technologie czyszczenia spalonych pożarem ścian. Usługi specjalistycznej firmy sprzątającej Kastelnik Zagłębie, to kompleksowe usuwanie szkód po pożarze Sosnowiec, również na terenie całego woj. śląskiego. Działamy w Waszych mieszkaniach, lokalach użytkowych, halach przemysłowym w celu jak najszybszego przywrócenia obiektu, domu do stanu przed pożarem. Zawsze oferujmy bezpłatne oględziny na miejscu zdarzenia. Usuwamy skutki pożaru w bezpieczny i sprawdzony sposób od wielu lat.

Nasze usługi dotyczące sprzątania po pożarach oferujemy w następujących miastach:

Bielsko-Biała, Będzin, Bukowno, Cieszyn, Chrzanów, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Mysłowice, Miechów, Olkusz, Oświęcim, Racibórz, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sławków, Tarnowskie Góry, Tychy, Ustroń, Wolbrom, Wisła, Wodzisław Śląski, Zawiercie, Żory, Żywiec.

Proponujemy Państwu kompleksowe mycie ścian po pożarze, a także nasze doświadczenie w zakresie jak przeprowadzić poprawną dekontaminację za pomocą najlepszych środków chemicznych.

Uwaga: czy zdawałeś sobie sprawę, że technika czyszczenia po pożarze przy użyciu suchego lodu to niezwykle skuteczna i nieinwazyjna metoda. Pozwala szybko wyczyścić powierzchnie z osadów po pożarowych. Usuwamy tłustą sadzę ze ścian po pożarze. Suchy lód to zestalony dwutlenek węgla. Temperatura suchego lodu wynosi -78,5°C. Metoda ta idealnie sprawdza się przy czyszczenie mieszkań po pożarze, gdyż w tej technologii nie używamy wody.

Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń, chętnie udzielimy odpowiedzi na każde Twoje pytanie.

https://www.kastelnik.pl/sprzatanie-po-pozarze/

Kastelnik specjalizuje się w czyszczeniu po pożarze np. ścian, tynków, sufitów używając najnowszej technologi suchego lodu.

Telefony czynne całodobowo: +48 735-960-510 lub +48 660-577-511