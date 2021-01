Hurtownia Mokar działa na rynku od 2000 roku. Dzięki nieustannemu rozwojowi i inwestycji w umiejętności naszych pracowników, a także nieustanne poszerzanie oferty asortymentu, staliśmy się liderem w swojej branży. Jeśli szukasz wysokiej jakości części do samochodów w okolicach Poznania, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gwarantujemy, że znajdziesz u nas wszystko to, czego potrzebujesz. Ponadto dysponujemy tańszymi zamiennikami, które nie odstają jakością od oryginalnych podzespołów. Służymy także fachowym doradztwem oraz stałą dostępnością asortymentu. Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!