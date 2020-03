Wnętrze w naturalnym stylu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W ostatnich latach wiele ludzi stara się urządzać swoje domy w stylu naturalnym, który często określa się mianem ekologicznego. Jego popularność nie jest wcale przypadkowa – temat ochrony przyrody, zdrowia i zielonego sposobu życia jest bliższy coraz większej grupie ludzi. Korzeni tego stylu nie znajdziemy ani w historii ani wśród prac sławnych architektów. Jego atrakcyjność polega właśnie na naturalności, tutaj design dyktuje nam sama przyroda. Styl ten sprawdza się szczególnie w mieszkaniach, wnosząc powiew świeżego powietrza do szarej, miejskiej atmosfery. Otaczanie się naturalnymi przedmiotami pomaga w zwalczaniu zmęczenia i stresu, a harmonijnie zaaranżowane wnętrze będzie prawdziwym schronieniem przed zamętem współczesnego świata. Ponadto styl naturalny jest przyjazny dla środowiska i komfortowy. Jeśli brakuje Ci w życiu kontaktu z przyrodą i relaksu na jej łonie, mieszkanie urządzone w tym stylu może Ci to zapewnić.





Przy urządzaniu wnętrza w stylu ekologicznym powinieneś się kierować kilkoma zasadami:

Wybieraj jak najwięcej materiałów naturalnych bądź takich, które są przyjazne dla środowiska. Trzymaj się neutralnej palety barw bez wyrazistych, krzykliwych akcentów. Inwestuj w naturalne dekoracje (akwaria, kamyki, rośliny doniczkowe).





Naturalne materiały to podstawa

Jak już wspominaliśmy, głównym elementem wnętrz w stylu ekologicznym są materiały pochodzące wprost z natury, wśród których – podobnie jak w stylu skandynawskim – króluje drewno. To znajdziemy w meblach, ramach okiennych, drzwiach oraz oczywiście na podłogach. O ile możemy sobie na to pozwolić, meble powinny być wykonane z litego drewna, najlepiej w jego naturalnej, surowej formie. Korzysta się ze wszystkich rodzajów drewna – od buku, orzecha i sosny, przez drzewa owocowe po mahoń. Świetnie sprawdzą się także sprzęty wykonanen z ratanu, bambusa czy liści palmowych, które dodatkową wniosą do wnętrza lekki powiew egzotyki. Wspomiane materiały należą do szybko odnawialnych, a wykonane z nich meble są bardziej przyjazne dla środowiska. W porównaniu z litym drewnem mają także niższą cenę. We wnętrzach aranżowanych w stylu naturalnym często spotykamy również kamień (w formie płytek, gresów lub innych elementów dekoracyjnych), szkło i metal (znów w jego tradycyjnej, kutej formie). Naturalne tkaniny są oczywistością – może tutaj chodzić o niebieloną bawełnę na łóżkach, len w formie zasłon lub poszewek na poduszki oraz wełniane bądź jutowe chodniki. Nie można zapomnieć również o produktach z recyklowanego papieru lub plastiku (to jednak jest jedyna postać plastiku dopuszczalna w ramach tego stylu). Chodzi tutaj przede wszystkim o praktyczne dekoracje w formie najróżniejszych pudeł do przechowywania, misek bądź oryginalnych abażurów lamp.





Paleta barw natury

Przyroda jest doskonałą wskazówką również podczas dobierania kolorów do mieszkania. Podstawę powinny stanowić neutralne tony – w przeciwieństwie do stylu skandynawskiego, styl ekologiczny korzysta jednak z cieplejszych odcieni beżu, brązu i ochry. Z ciemniejszymi typami drewna będą dobrze kontrastować ściany w bieli lub delikatnych pastelowych barwach. Zieleń liści, trawy i mchu, subtelne niebieskoszare tony lustra wody i syte odcienie ziemi świetnie sprawdzą się przede wszystkim na dodatkach i tkaninach. We wnętrzu inspirowanym stylem naturalnym powinniśmy unikać wyrazistych, krzykliwych kolorów, które mogły by naruszyć harmonię wnętrza .







Dekorowanie w stylu naturalnym

Przyroda oferuje mnóstwo możliwości dekorowania i aranżowania wnętrz. Najprostszym i najbardziej oczywistym sposobem jest umieszczenie roślin doniczkowych wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe.

Oprócz roślin w doniczkach (najodpowiedniejsze będą te z terakoty czy gliny) możesz również przygotować aranżacje ze świeżych kwiatów lub gałązek i umieścić je w szklanych lub ceramicznych wazach. Wybieraj jak najprostsze warianty doniczek lub wazonów – wszystko musi sprawiać wrażenie zaczerpniętego z natury. Ta sama zasada obwiązuje również w przypadku pozostałych dodatków – nie łam sobie główy ich odpowiednim układaniem, kieruj się intuicją i szukaj inspiracji w przyrodzie.Wśród dodatków i akcesoriów, które znajdziemy w każdym naturalnie urządzonym pomieszczeniu, prym wiodą najróżniejsze kosze z wikliny, liści pamowych i trawy morskiej, naczynia z ceramiki lub gliny bądź misy wydrążone w drewnie. Możemy w nich przechowywać owoce, warzywa lub drobne przedmioty, które ciągle musimy mieć pod ręką. Możemy wykorzystać je również jako przedmioty czysto dekoracyjne i ozdobić nimi ścianę w kuchni. W niektórych ekologicznych wnętrzach możemy zauważyć również akwaria lub specjalne dekoracyjne fontanny. To kolejny świetny sposób na wprowadzenie elementu żywej przyrody do Twojego wnętrza.

O tekstyliach już wspominaliśmy. Powinny być wyłącznie z naturalnych materiałów - bawełny, lnu lub wełny. Jeśli chodzi o kolorystykę, najlepiej sprawdzą się stłumione, neutralne odcienie. Dopuszczalne są także subtelne nadruki, oczywiście z motywami zaczerpniętymi ze świata flory i fauny. Te sprawdzą się przede wszystkim na zasłonach lub dekoracyjnych poduszkach.