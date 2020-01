Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Często łapiesz infekcje? Sprawdź poziom witaminy D3! Przyczyną może być właśnie niedobór tej witaminy w organizmie.



Według badań przeprowadzonych w Śląskich Laboratoriach Analitycznych w okresie od 1 lipca 2018 roku

do 30 czerwca 2019 roku, co druga osoba ma nieprawidłowy poziom witaminy D3!

Szacuje się, że ok. 80-100% dobowego zapotrzebowania na witaminę D3 pochodzi z jej produkcji w skórze pod wpływem światła słonecznego (wystarczy kilkunastominutowa ekspozycja ok. 20% powierzchni ciała). Zimą, ze względu na mniejszą liczbę słonecznych dni, odpowiednio efektywna synteza witaminy D3 przez nasz organizm jest niewystarczająca. Witaminę D3 zawierają także w dużych ilościach ryby i tran, jest też obecna w jajach czy serach, niemniej jednak organizm ludzki pokrywa jej zapotrzebowanie z pokarmów średnio jedynie w ok. 10%.

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe stężenie witaminy D3 w organizmie?

Witamina D3 (25-OH D3) uczestniczy w regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz w procesie mineralizacji kości, ponadto wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu mięśniowego, nerwowego, wzmacnia także system immunologiczny. Zawdzięczamy jej zatem: mocne kości, zdrowe zęby, szczupłą sylwetkę, zdrowy układ krążenia, mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwory, brak zaburzeń nastroju, a także zdrowy układ odpornościowy.

Suplementujesz witaminę D3? Koniecznie sprawdź jej stężenie w organizmie i oceń efekty suplementacji! Warto wiedzieć, iż jej nadmiar jest szkodliwy dla organizmu, ponieważ powoduje gromadzenie wapnia

w tkankach, w wyniku czego następuje m.in. zaburzenie pracy serca. Również rozpoczynając suplementację witaminy D należy najpierw dokonać oceny jej stężenia w organizmie.

Przy małej ekspozycji na słońce (wynikającej z pracy w budynkach i stosowania kremów z filtrami UVB),

u dzieci w pierwszym roku życia oraz u osób w starszym wieku – spodziewany jest niedobór witaminy D3, który zwiększa ryzyko wystąpienia m.in.:

- zaburzeń odporności

- zapaleń skóry

- krzywicy i osteoporozy

- chorób autoimmunologicznych.

Systematyczne kontrolowanie stężenia tej witaminy oraz ewentualna suplementacja może stać się zatem formą profilaktyki chorób układu krążenia, otyłości, cukrzycy czy też chorób skóry, a także zmniejszać podatność na infekcje wirusowe i bakteryjne.

Pierwszymi objawami niedoboru witaminy D3 w organizmie są m.in.:

- przewlekłe zmęczenie

- zwiększona podatność na infekcje

- ból kończyn

- skurcze mięśni

