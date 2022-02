System 5/95 otwiera nowy centrum zdrowia i długowieczności w Sosnowcu!

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, międzynarodowe stowarzyszenie System 5/95 otwiera kolejne centrum demonstracyjne w Polsce.

Firma System 5/95 pojawiła się na Polskim rynku niedawno. Teraz nowa jednostka otwiera się w Sosnowcu. Zacznie funkcjonować pod koniec lutego 2022 roku.

Po otwarciu placówki w Katowicach firma, zajmująca się promocją i rozpowszechnieniem japońskich technologii wellness cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Chętni przetestować sprzęt musieli z wyprzedzeniem wpisywać się w kolejce i jeszcze długo czekać na nadejście ustalonej wizyty.

Firma System 5/95 dąży do tego, aby jak najwięcej osób nauczyć sztuki zachowania i przywrócenia zdrowia. Już niebawem mieszkańcy Sosnowca będą mieć okazję zapoznania się ze sprzętem oferowanym przez System 5/95.

Cudowne dotknięcie świata japońskich technologii odnowy biologicznej

System 5/95 podbił rynek dzięki wyjątkowemu podejściu do kwestii odnowy biologicznej. Odwiedzając centrum demonstracyjne, każdy może wypróbować całą linię sprzętu całkowicie za darmo i opcjonalnie nabyć go do użytku domowego. W prezencie dostaje się karnet na 10 sesji odzyskiwania zdrowia z zastosowaniem zaawansowanych metod fizjoterapii.

Wyjątkową cechą System 5/95 jest to, że tutaj pomagają nauczyć się prawidłowo dbać o swoje ciało, uświadomić sobie, że jego potencjał do regeneracji jest nieograniczony i skierować zasoby organizmu we właściwym kierunku. Według A, opieki zdrowotnej przede wszystkim potrzebują najważniejsze „filary” zdrowia człowieka, którymi są: nogi, kręgosłup i oczy. Istotną rolę przy tym również pełnią odporność, jakościowy sen i oddziaływanie na punkty biologicznie aktywne człowieka.

Podstawą skuteczności sprzętu są zaawansowane technologie, obejmujące światło LLLT, oddziaływanie magnetyczne, podczerwone i wibracyjne, stone-terapia i acupresura.

Priorytetem w działalności firmy jest indywidualne podejście

W ciągu życia każdy z nas przybiera własny zestaw cech, dlatego tak ważne jest opracowanie indywidualnego scenariusza odnowy biologicznej. Dzięki tak dogłębnemu podejściu pozytywne efekty pojawiają się już po pierwszych zabiegach.

Ważną rolę w popularności System 5/95 odgrywa panująca w Centrum przyjazna atmosfera. Tutaj możesz spotkać ludzi o podobnych poglądach, posłuchać wykładów na ciekawe i aktualne tematy zdrowotne, poznać osób, które podzielają twoje zainteresowania. W centrum demonstracyjnym poczujesz się przytulnie i bezpiecznie.

Zapoznanie się z produktami i ich możliwościami nigdy się nie kończy. Firma zachęca do ciągłego dbania o siebie, dlatego opracowuje interaktywne programy o dużym stopniu zaangażowania. Są to imprezy online, mające na celu utrzymanie zdrowia. Uczestnicząc w nich, możemy zbliżyć się do ogromnej rodziny System 5/95 i stać się jej częścią.

W System 5/95 popularnością cieszy się przekonanie, że każdy może żyć znacznie dłużej i skutecznie radzić sobie z problemami zdrowotnymi. Ale co najważniejsze, tutaj mogą Cię tego nauczyć.

Zdobądź bilet do świata zdrowia i aktywnej długowieczności już dziś! W celu umówienia wizyty zadzwoń pod numer 576 170 018 lub przyjdź pod adres Sosnowiec, ul. Małachowskiego 28.