Spektakl "Sielska Wpadka" wkrótce w sosnowieckiej Muzie!

Spektakl „Sielska Wpadka” to romantyczna komedia omyłek z barwnymi postaciami, zabawnymi zwrotami akcji i sekretnym romansem. Towarzyszyć im będą charyzmatyczne piosenki. W doborowej obsadzie zobaczymy aktorów grających zarówno na scenach teatralnych, jak i w filmach czy serialach, ale też występujących m.in. w popularnych programach telewizyjnych : Agnieszkę Mrozińską, Tomka Ciachorowskiego, Macieja Radla,Kamilę Kamińską, Krystiana Kukułkę, Anne Sandowicz oraz Annę Głogowską.

"Sielska wpadka" - Jeden weekend, dwie pary i wesele przyjaciela w tle... Jak potoczy się to spotkanie? Bohaterowie przyjeżdżają na ślub i wesele do wiejskiego pensjonatu CountryLux na Podlasiu. Panowie nie widzieli się od dwudziestu lat i na to męskie spotkanie po latach cieszą się najbardziej. Czy ich żony podzielają ten entuzjazm? Na miejscu nic nie jest takie, jak być powinno...Czeka ich niejedna niespodzianka i ktoś jeszcze... Sielska atmosfera, zwroty akcji i miłosny twist mocno zaskoczą bohaterów. Tego się nie spodziewali... Spektakl “Sielska Wpadka” to romantyczna komedia omyłek; barwne postaci, zabawne zmiany biegu wydarzeń, sekretny romans i wiejski klimat... Towarzyszyć temu będą charyzmatyczne piosenki i muzyka na żywo. Aż chciałoby się zatańczyć... Ze śmiechu!

Serdecznie zapraszamy

8 października do Sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA w Sosnowcu!

Bilety dostępne na biletyna.pl: https://biletyna.pl/spektakl/Sielska-wpadka/Sosnowiec

Twórcy: