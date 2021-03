Słupki ochronne - rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo ludzi, maszyn i przedmiotów

Słupki ochronne to rozwiązanie, które można spotkać w wielu miejscach. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, maszynom, jak i przedmiotom, które narażone są na uszkodzenia. Dzięki specjalnej budowie i kolorystyce słupki rzucają się w oczy, a jednocześnie zapobiegają nieszczęśliwym wypadkom. Warto więc pomyśleć o ich instalacji w szczególnie niebezpiecznych miejscach.

Słupki ochronne – co to jest?

Słupki ochronne zazwyczaj wykonane są z tworzywa sztucznego - poliuretanu o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Aby dodatkowo zwiększyć ich wytrzymałość oraz masę, a tym samym stabilność, we wnętrzu zamontowany jest stalowy rdzeń. W efekcie słupki trudniej jest przesunąć za pośrednictwem maszyn, a nawet wiatru podczas gorszej pogody. Słupki tego typu nie wymagają napraw, ponieważ są odporne na odkształcenia i pęknięcia. Ze względu na zastosowane w ich produkcji tworzywo sztuczne, nie trzeba również obawiać się o rdzę.

Profesjonalne słupki ochronne posiadają intensywne kolory, dzięki czemu ostrzegają o ewentualnym niebezpieczeństwie już z dużej odległości. W sprzedaży dostępne są zarówno modele rozstawiane, jak i przykręcane do podłoża. W efekcie osoby nieupoważnione nie są w stanie ich przesunąć, aby wjechać w niedozwolone miejsce. Słupki ochronne najczęściej wykorzystuje się jako dodatkowe zabezpieczenie maszyn oraz urządzeń znajdujących się na liniach technologicznych. Zabezpieczenie to znajduje jednak znacznie szersze zastosowanie, dzięki czemu staje się uniwersalnym narzędziem w codziennym życiu.

Zastosowanie słupków ochronnych

Wytrzymałe słupki ochronne to rozwiązanie, które sprawdza się wewnątrz hal i pomieszczeń, a także na dworze. Dzięki temu ich wykorzystanie nie jest niczym ograniczone. Najczęściej montuje się je w obiektach przemysłowych oraz na halach produkcji spożywczej, gdzie wyznaczają ciągi technologiczne. Słupki ochronne są także dodatkowym zabezpieczeniem dla regałów magazynowych, maszyn, urządzeń oraz elementów konstrukcyjnych hal produkcyjnych i przemysłowych. Ze względu na swoje jaskrawe kolory są one widoczne z daleka, co pozwala uniknąć zniszczenia zabezpieczanych elementów. Zazwyczaj słupki ochronne są żółte i posiadają dodatkowe, czarne i czerwone odblaski, które są widoczne nawet z dużej odległości.

Dodatkowo słupki ochronne można na co dzień spotkać w wielu miejscach przestrzeni publicznej. Są one chętnie wykorzystywane na parkingach wielopoziomowych, czy w garażach podziemnych. W tym przypadku ostrzegają kierowców przed ewentualnym uszkodzeniem własnego lub cudzego pojazdu. W stonowanych wersjach kolorystycznych można je natomiast spotkać w kinach, galeriach handlowych, na dworcach i lotniskach, muzeach, czy salach koncertowych, gdzie wyznaczają drogę do kas lub bramek odprawowych.

Jeśli poszukujesz sprawdzonych słupków ochronnych, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością i skutecznością, zapoznaj się z ofertą firmy dla-przemyslu.pl.