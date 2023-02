SEO dla firm z Sosnowca – jakie przynosi korzyści?

Sosnowiec jest średniej wielkości miastem – liczy ponad 200 tys. mieszkańców. Dotarcie do nich z ofertą za pomocą tradycyjnych form reklamy może być trudne, natomiast łatwiej można to uzyskać dzięki wyszukiwarce Google, a dokładnie – pozycjonowaniu w niej. Czy jednak aż tyle osób korzysta z tego rozwiązania, aby to miało sens? Co zrobić, aby trafić do jak największej liczby klientów w Sosnowcu i w okolicy?

Pozycjonowanie w Google – dlaczego warto?

Wyszukiwarka Google jest bezdyskusyjnym liderem światowego rynku. W Polsce jej udział wynosi nawet ponad 95%. Oczywiście nie wszyscy zaglądają w naszym kraju do sieci, ale jak informują Polskie Badania Internetu, liczba internautów wyniosła w styczniu 2023 roku 29,7 mln. Zatem dzięki Google można dotrzeć do ponad 27 mln Polaków, a w tym do większości mieszkańców Sosnowca. Żeby to zrobić, najpierw trzeba osiągnąć wysokie pozycje w Google na zapytania, które najlepiej opisują nasz biznes. Jak to zrobić?

Pozycjonowanie strony firmy z Sosnowca

Na początek warto zająć się stroną WWW. Teoretycznie wpływ na widoczność witryny w wynikach wyszukiwania ma około 200 czynników. Ilość pracy do wykonania, aby osiągnąć oczekiwaną widoczność, zależy głównie od stanu serwisu. Żeby zająć wysokie pozycje na kluczowe zapytania, należy:

Przeprowadzić optymalizację techniczną serwisu – może obejmować włączenie certyfikatu SSL dla strony (szyfrowane połączenie – https://), utworzenie mapy serwisu i jej dodanie w Google Search Console, wyeliminowanie błędów indeksowania, dostosowanie witryny do wyświetlania na urządzeniach mobilnych, optymalizację pod wskaźniki Core Web Vitals, usunięcie zbędnego kodu i inne działania, w zależności od tego, czego wymaga strona.

Zoptymalizować treści – należy ustalić słowa kluczowe dla poszczególnych podstron w witrynie, a następnie je wprowadzić. Najważniejsza fraza powinna się znaleźć w tytule podstrony, tytule artykułu (nagłówek H1), wybranych innych nagłówkach, leadzie, a także w pozostałej treści. Oczywiście istotne słowa należy dodawać naturalnie, nie na siłę. Mniej znaczące frazy warto uwzględnić w nagłówkach i ogólnie – w pozostałym contencie.

Zdobywanie linków – największą wartość mają odnośniki powiązane tematycznie. Najlepiej stawiać na odsyłacze z witryn poświęconych Sosnowcowi i związanych z naszą branżą. Trzeba znaleźć jakościowe serwisy. Jeśli zdobędziemy link w popularnej witrynie, to możemy pozyskać przekierowania na stronę firmy czy sklepu i klientów.

To tylko wybrane, ale bardzo istotne czynniki, które mają wpływ na widoczność strony w Google. Jednak to nie wszystko, co warto zrobić.

Więcej na temat takich działań można dowiedzieć się nas stronie:

https://smartbuzz.pl/pozycjonowanie-stron-sosnowiec

Pozycjonowanie Profilu Firmy w Google

Działania powinny objąć nie tylko witrynę. Pozycjonowanie firm z Sosnowca to również polepszanie pozycji Profilu Firmy w Google. To darmowa wizytówka, którą można założyć na stronie Google Business. Kiedy wyślemy do Google zapytanie o lokalną usługę, np. hydraulik Sosnowiec, to na górze wyników pod reklamami pojawi się mapa, a pod nią trzy wizytówki. To tzw. trzypak z Google Maps. Żeby nasza oferta się tam znalazła, najpierw musimy założyć wspomniany profil. Jeśli jest już aktywny, to możemy przejść do działań, dzięki którym wizytówka będzie zajmować wyższe pozycje. Należą do nich:

Zdobywanie opinii – ważne są oceny współpracy z daną firmą, które pojawiają się w wizytówce. Komentarze powinny pojawiać się systematycznie, być długie i zawierać słowa kluczowe. Ponadto dobrym krokiem jest odpowiadanie na recenzje bez względu na to, czy są negatywne, czy pozytywne. Warto zachęcać klientów do wystawiania opinii.

Wypełnienie profilu – należy podać w wizytówce dane związane z naszą działalnością. Dobrym krokiem jest dodawanie zdjęć, informacji o promocjach, a przede wszystkim aktualizowanie godzin otwarcia firmy, jeśli te się zmieniają.

Optymalizacja nazwy i opisu – najlepiej niech nazwa będzie połączeniem ważnej frazy i brandu. Może to być np. kwiaciarnia Piękna Róża. Jeśli chodzi o opis, to mamy do wykorzystania 750 zzs, ale warto, aby najważniejsza fraza znalazła się w pierwszych 250 zzs.

Wizytówki NAP – czyli wpisy przypominające katalogi stron. Zawierają dane adresowe, numer telefonu, a często także adres strony.

Nie są to wszystkie działania, które mają wpływ na widoczność profilu. Jeśli uda się wypozycjonować stronę i wizytówkę, to wtedy marka może się pojawiać na dwóch pozycjach w top 10 wyników Google.