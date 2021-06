Samochód gastronomiczny może stanowić ciekawy pomysł na biznes na zbliżające się lato i całą karierę zawodową. Jak wiemy gastronomia mocno ucierpiała wskutek pandemii, ale wszystko wskazuje na to, że powoli będzie wracać normalność a co za tym idzie pojawia się okazja na ponowne zarabianie. Nie tylko właściciele lokali stacjonarnych odczuli restrykcje, ale również osoby związane z samochodami gastronomicznymi. Na rynku pozostało zdecydowanie mniej aut, w których można zakupić dobrej jakości jedzenie, a mniejsza konkurencja kreuje możliwość wejścia na rynek nowym graczom. Czy będziesz jednym z nich?

Samochody gastronomiczne

Cofnijmy się do roku 2019 gdy nic nie wskazywało, że rynek ma się załamać. Samochody gastronomiczne potocznie nazywane food truckami cieszą się ogromną popularnością i niemal wszystkie posiadają pełne obłożenie klientami. Wydaje się, że rynek jest już zapchany i nie ma miejsca na nowe firmy, ale te powstają i sobie radzą, okazuje się, że popyt jest większy od podaży. Jedzenie z wielu aut gastronomicznych potrafi kosztować tyle co w restauracjach, ale ludzie nie mają z tym problemu, gdyż wybierają świadomie firmy, u których się stołują. Jedzenie na świeżym powietrzu zwłaszcza w okresie wiosenno letnim jest bardzo popularne, właściciele samochodów tworzą specjalne strefy, w których można usiąść i się zrelaksować.

Zaczyna się pandemia, która najmocniej uderza w branżę gastronomiczną, nie nam oceniać zasadność takiego podejścia, ale faktem jest, że biznes został ograniczony do wydawania posiłków na zamówienie. W momencie pisania artykułu sytuacja się normalizuje a firmy wracają do sprzedaży posiłków stacjonarnie, jednak nie wszystkie bo wiele z nich nie wytrzymału bez dopływu pieniędzy i musiało zostać zlikwidowane. Jakby to brutalnie nie brzmiało mniej samochodów gastronomicznych w polskich miastach i miasteczkach to szansa dla osób, które zdają sobie sprawę z tego, że jest to idealny moment aby zaryzykować i otworzyć własny biznes tego typu.

Gdy inni tracą ty inwestuj, tak powiada wiele osób, które zarobiły w swoim życiu większe pieniądze. Jednak to nie jest, porada inwestycyjna a jedynie przedstawienie pewnej drogi w jaką możesz pójść. Nie da się ukryć, że własny lokal wiąże się ze sporymi kosztami, zwłaszcza gdy otwieramy go w dobrej lokalizacji, a takie najczęściej nas interesują. Zakup samochodu również nie należy do najtańszych, ale realizowany jest jednorazowo, tak samo jak jego przeróbka, a w razie niepowodzenia biznesu część pieniędzy można odzyskać, gdyż zainteresowanie samochodami gastronomicznymi jest naprawdę spore. Jak, w każdym biznesie, tak i w tym wypadku będziesz potrzebować stworzenia przemyślanego biznes planu uwzględniającego lokalną konkurencję oraz bilans potencjalnych kosztów i zysków.

Samochody gastronomiczne mają wiele zalet, jedną z najczęściej podnoszonych jest mobilność i faktycznie trudno się z tym nie zgodzić. Jednocześnie nie można zapominać, że postój w wielu miejscach i prowadzenie działalności wymaga wynajęcia działki od miasta, chyba że robimy to na własnym terenie. Niemniej, jeżeli w jednym miesiącu wypróbujemy jedną lokalizację, nic nie stoi na przeszkodzie aby w kolejnym sprawdzić inną. Rozwiązuje to problem złego umiejscowienia lokalu co za tym idzie łatwiej jest ocenić czy problemem jest poziom serwowanego jedzenia, reklama czy właśnie lokalizacja.

Samochody gastronomiczne od firmy BANNERT

Gdy już zdecydujesz, że wchodzi w ten biznes pozostaje pytanie czy przerabiać auto samemu czy zdecydować się wybrać firmę. Wiele osób błędnie zakłada, że projektując i tworząc samemu auto, zaoszczędzi pieniądze a prawda jest taka, że nie zarobi pieniędzy, które by można zarobić jeżeli oddałoby się auto w ręce fachowców. Nie ma co się oszukiwać, że uda Ci się zrobić auto w tempie jakie gwarantują firmy zajmujące się tym na co dzień. Oczywiście za usługę należy zapłacić, ale będziesz mógł rozpocząć zdecydowanie wcześniej swoją pracę, a co za tym idzie zarabiać, zyskując pieniądze i czas. Czasem warto spojrzeć szerzej na zagadnienie a okaże się, że niepotrzebnie komplikujemy sobie życie.

Jedną ze sprawdzonych firm zajmujących się projektowaniem samochodów i przyczep gastronomicznych jest firma BANNERT mająca w swoim portfolio wiele ciekawych projektów. Firma tworzyła auta dla praktycznie, każdej kuchni jaką sobie można wymyślić. Niezależnie czy zamierzasz sprzedawać drożdżówki i kawę, wędzone ryby czy hamburgery i pizze możesz liczyć, że BANNERT przygotuje odpowiednio przyczepę do danej formy działalności. Ergonomiczne i schludne projekt pozwalają pracownikom na szybkie wydawanie posiłków, a kreatywny dział grafików jest w stanie stworzyć dla Ciebie graficzny projekt przyczepy, który wyróżni się na tle konkurencji.