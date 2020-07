Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Kiedy decydujemy się na wzięcie kredytu gotówkowego, niczym dziwnym nie jest, że poszukujemy najkorzystniejszej na rynku oferty. Z tego powodu przykładamy tak dużą rolę do tego, aby w pełni zweryfikować poszczególne usługi bankowe. Jeśli chodzi o nasze potrzeby, nie ulega wątpliwości, że posiadamy ich coraz więcej. Mamy własne plany, marzenia, cele, zadania i role, mamy również mnóstwo pracy i coraz mniej czasu na własne przyjemności.

Dążymy do kupna działki, budowy domu, zakupu nowego auta czy remontu. Niekiedy również zdarzają nam się wydatki całkowicie nieplanowane i wówczas niezbędna nam jest szybka gotówka, którą najczęściej nie dysponujemy. W tym celu właśnie udajemy się do banku, aby zaciągnąć kredyt gotówkowy, którego wszystkie oferty możemy porównać na Totalmoney.pl. Ranking kredytów gotówkowych to idealne zestawienie i podsumowanie bankowych propozycji, wśród których możemy wskazać tę, która w największym stopniu nam odpowiada.

Ranking najkorzystniejszych kredyt ó w got ó wkowych – w śr ó d jakich bank ó w mo żemy wybierać?

Współcześnie nie mamy najmniejszego problemu z dokonywaniem wyboru dotyczącego tego, na jaki kredyt gotówkowy się zdecydować. Dzięki różnego rodzaju porównywarkom, przelicznikom oraz statystykom i zestawieniom, właściwie mamy wyświetlone wszystko, na czym możemy się wzorować, przejrzyście i od ręki. Ranking najkorzystniejszych kredytów gotówkowych zazwyczaj odnosi się do najbardziej znanych i cieszących się największym poziomem zaufania społecznego placówek bankowych. Mowa m.in. o Alior Banku, BNP Paribas, Citi Handlowym, Millennium Banku, PKO BP, czy też Santanderze. Jak wskazują statystyki, to właśnie te instytucje finansowe cieszą się najlepszymi opiniami na rynku, a ich produkty są najczęściej wybierane przez konsumentów.

Korzystny kredyt got ó wkowy ranking –- na co należy zwracać uwagę?

Jeśli interesuje nas korzystny kredyt gotówkowy wydatkowany na konkretny cel, to jest kilka elementów, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę zanim zdecydujemy się wybór konkretnej placówki. Mowa przykładowo o tym, ile osób (jest to umieszczone w statystykach) zdecydowało się na podobną pożyczkę. To niezwykle ważne, ponieważ fakt ten również daje nam pewien obraz sytuacji. Dodatkowo, korzystny kredyt gotówkowy ranking, powinien pokazać nam również wartość współczynnika RRSO (rzeczywistej stopy oprocentowania), wysokość oprocentowania kredytowego, wysokość naliczanej na jego podstawie raty miesięcznej, wartość rzeczywistej i ostatecznej kwoty do spłaty. Wybierając konkretną ofertę powinniśmy zwrócić uwagę także na prowizję, którą nalicza bank za udzielenie zobowiązania. To dość istotne, gdyż w miarę wzrostu jej wartości, konsumenci zapłacą znacznie więcej.

Najbardziej korzystny kredyt gotówkowy – ważne informacje

Najbardziej korzystny kredyt gotówkowy to zdecydowanie dobry wybór dla wszystkich, którzy potrzebują zastrzyku gotówki i mają plany na przyszłość. Nie mniej jednak do kwestii zapożyczania się warto podejść logicznie, a co najważniejsze — rozsądnie. Zanim podpiszemy umowę kredytową, należy przemyśleć fakt, że kredyt gotówkowy to nie tylko szybkie pieniądze i swoboda, ale również kredytowe zobowiązania, takie jak raty, prowizja, odsetki, terminowość i odpowiedzialność. W momencie, gdy nasza sytuacja materialna nie osiąga pewnej stabilizacji i nie jesteśmy pewni, co wydarzy się dłuższej perspektywie czasu, czasem lepiej odłożyć decyzję kredytową na nieco pewniejszy okres. Chodzi głównie o to, że niespłacanie kredytu gotówkowego w terminie, w odpowiedniej kwocie lub formie może skutkować bardzo daleko idącymi konsekwencjami prawnymi, np. postępowaniem komorniczym. Jeśli jednak jesteśmy pewni i świadomi swojej decyzji, a także tego, że poradzimy sobie z pełnowymiarową realizacją warunków umowy kredytowej, to najbardziej korzystny kredyt gotówkowy ranking pomoże nam dobrać odpowiednią ofertę.

Gdzie korzystny kredyt gotówkowy?

Jeśli chodzi o to, gdzie korzystny kredyt gotówkowy warto zaciągać i na jaki czas, to wszystko możemy sprawdzić obecnie w sieci. Znajdziemy tam oferty najbardziej popularnych banków takich jak PKO BP, Santander, czy Millennium, ale również BNP Paribas, CITI Handlowy i Alior Bank. Z całą pewnością owe placówki bankowe zaproponują nam intratne, bezpieczne i komfortowe formy pożyczania pieniędzy, a następnie ich spłacania wg. harmonogramu. Co ważne, konsultanci oraz doradcy klienta w sposób kompleksowy rozwieją wszelkie nasze wątpliwości, odpowiedzą na wszystkie pytania i krok po kroku przeprowadzą nas przez postępowanie związane z zaciąganiem kredytu gotówkowego.

Najlepsze oferty kredytów 20 tys. zł. na 48 rat:

Pożyczka internetowa w Alior Banku

- Oprocentowanie: 7,19%

- RRSO: 9,36%

- Prowizja banku: 3,50%

- Miesięczna rata: 497,51 zł

- Całkowita kwota do spłaty: 23 880,67 zł

2. Pożyczka Gotówkowa online dla Nowych Klientów w Citi Handlowym

- Oprocentowanie: 7,19%

- RRSO: 9,64%

- Prowizja banku: 4,00%

- Miesięczna rata: 499,92 zł

- Całkowita kwota do spłaty: 23 996,04 zł

3. Kredyt gotówkowy Santander Bank Polska

- Oprocentowanie: 7,20%

- RRSO: 9,75%

- Prowizja banku: 4,19%

- Miesięczna rata: 500,93 zł

- Całkowita kwota do spłaty: 24 044,53 zł