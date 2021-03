Profesjonalne usługi księgowe w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Każdy jest obowiązany do rzetelnego, a przede wszystkim również terminowego dokonywania rozliczeń z fiskusem (Skarbem Państwa). Zarówno osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, jak również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą podlegają tym samym wymaganiom. Brak systematycznych rozliczeń czy też ewentualne niewykazywanie źródeł pozyskiwania dochodu może stanowić negatywne konsekwencje, na przykład w postaci nałożenia obciążeń o charakterze publicznoprawnym takich jak grzywna.

Zeznanie roczne PIT

Do podstawowych obowiązków podatnika należy przede wszystkim konieczność złożenia zeznania rocznego PIT. Zeznanie składa się do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym dany dochód został przez podatnika osiągnięty. W związku z tym zeznania podatkowe na przykład za rok 2020 należy złożyć w terminie do końca kwietnia 2021 roku. Brak złożenia takiego zeznania w ustawowo obowiązującym terminie skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla podatnika. Oczywiście, w skrajnych i losowych sytuacjach można posiłkować się instytucją tzw. przywrócenia terminu. Należy jednak pamiętać, iż ewentualne przywrócenie terminu do złożenia zeznania ma jedynie charakter uznaniowy.

Kompleksowa obsługa księgowa

Dlatego warto skorzystać z pomocy i doradztwa wyspecjalizowanej firmy. Obecnie, w razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności przy wypełnianiu formularzy podatkowych, można zwrócić się do profesjonalnego biura, które oferuje kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Istnieje również możliwość skorzystania z usług księgowych tylko i wyłącznie przy okazji składania zeznania rocznego. Wówczas możemy również liczyć na elektroniczne wysłanie stosownego formularza podatkowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Następnie możemy otrzymać potwierdzenie elektronicznej wysyłki dokumentu do właściwego miejscowo urzędu skarbowego (urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika).

Rozliczenia księgowe w Sosnowcu

Jeżeli chodzi o tzw. PITy (podatek dochodowy od osób fizycznych), Sosnowiec oferuje konkurencyjną ofertę wyspecjalizowanych biur księgowych oraz rachunkowych. Nie stanowi bowiem jakiekolwiek problemu znalezienie odpowiedniego biura podatkowego celem rozliczenia podatku w Sosnowcu. Nie ma zatem konieczności szukania specjalistycznego doradztwa czy też obsługi w większych ośrodkach miejskich, poza granicami miasta Sosnowiec. W okolicach marca oraz kwietnia mamy największą liczbę klientów - mówi pani Anna, księgowa z Sosnowca. Powyższe wynika oczywiście z faktu, iż zbliża się wówczas termin do złożenia zeznania podatkowego za rok ubiegły. W tym miejscu wskazać jednak należy, iż zdecydowanie warto o prawidłowe i bezproblemowe rozliczenie PITa zadbać odpowiednio wcześniej. Nie warto zostawiać tego obowiązku na ostatnią chwilę, ponieważ zawsze może zdarzyć się na przykład awaria systemu teleinformatycznego i elektroniczne złożenie zeznania podatkowego może okazać się po prostu niemożliwe.

Jak rozliczyć PITa?

Jest to dość często pojawiające się pytanie. Jeżeli ktoś posiada wiele źródeł dochodu, na przykład jest zatrudniony u danego pracodawcy w ramach umowy o pracę, aczkolwiek jednocześnie prowadzi również swoją własną działalność gospodarczą, to warto wówczas skorzystać z pomocy wykwalifikowanej księgowej. Podobnie sytuacja wygląda kiedy dana osoba oprócz pozostawania w stosunku pracy z określonym pracodawcą świadczy jeszcze inną pracę na rzecz odrębnych (innych niż pracodawca), podmiotów. Takie świadczenie pracy może wówczas opierać się na zawieranej umowie o dzieło bądź też umowie zlecenia. Niezależnie od powyższego, właściwe rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przy jednoczesnym uzyskiwaniu dochodów z wielu, odrębnych od siebie źródeł, może być problematyczne i skomplikowane. Oferta biur rachunkowych w Sosnowcu jest na tyle konkurencyjna, iż można skorzystać z profesjonalnej obsługi za relatywnie niewygórowaną stawkę.