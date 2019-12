Poznaj zalety cateringu dietetycznego

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Nie masz czasu na gotowanie, a chcesz odżywiać się zdrowo? Rozwiązaniem może okazać się catering dietetyczny, czyli dieta pudełkowa z dostawą do domu. Poznaj catering dietetyczny kraków, który oferuje przede wszystkim wysokiej jakości produkty. https://happy-diet.pl/produkty/. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się:

czym jest firma Happy Diet,

w jakich miastach dostępna jest usługa cateringu,

jakie korzyści niesie za sobą dieta pudełkowa.

Opcja idealna dla zabieganych i zapracowanych

Popularność diety pudełkowej wciąż się zwiększa. Wiąże się to z większym zabieganiem i ilością pracy przez co nie mamy czasu na siedzenie w kuchni i przygotowywaniu posiłków. Dodatkowo zwiększa się świadomość ludzi, że warto jeść zdrowo, bo wpływa to korzystnie nie tylko na naszą wagę, ale i samopoczucie. Dieta pudełkowa jest połączeniem tych dwóch korzyści. Niewątpliwą zaletą jest również fakt, że dieta dowożona jest codziennie prosto pod drzwi w rannych godzinach. Bez problemu będziemy mogli wziąć już pierwszy posiłek do pracy, czy szkoły. Wiele osób skarży się, że po pewnym czasie diety pudełkowe się nudzą, w przypadku Happy Dier ryzyko jest mniejsze, wszystko za sprawą tego, że przepisy i dania są przygotowywane aż przez czterech kucharzy.

Mapa miast dostaw

Firma Happy Diet rozpoczynała swoją działalność od dowozu na terytorium. Obecnie teren dowozu znacznie się rozrósł. Są to: Katowice, Gliwice, Chorzów, Sosnowiec, Ruda Śląska. W Krakowie został rozszerzony również zakres dostaw do 20 kilometrów poza granicę miasta.

Czym jest Happy Diet?

To firma z siedzibą w Krakowie stworzona z myślą o zdrowym jedzeniu. To pełnowartościowa dieta dostosowana do potrzeb klienta z dostawą do domu. Gdy wstaniesz pudełka będą już czekać pod drzwiami Twojego mieszkania. Możliwa jest również dostawa w weekend. Wśród diet znane są:

Active - dla uprawiających większą aktywność fizyczną

Super Slim - dla osób na restrykcyjnej redukcji

Vegetarian - dieta wykluczająca mięso z diety

Vegan - dieta bez produktów pochodzenia zwierzęcego

Gluten & Lacto Free - dieta wykluczająca produkty z glutenem i laktozą

Fodmap - dla osób cierpiących na zespół jelita drażliwego, wyróżnik wśród innych firm

KetoDieta - dieta oparta na białkach i tłuszczach

Post warzywno - owocowy - dla osób chcących oczyścić organizm

Office - opcja dla pracujących, istnieje możliwość dowiezienia jednego lub 3 posiłków

Wśród partnerów firmy znajduje się wiele znanych marek. Należą do nich: klub Wisła Kraków, Klinika Młodości, Studio Fit Center.

Myśleliście o działaniu z dietą pudełkową?

